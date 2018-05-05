«Я шел шаг за шагом». Головкин — о возможности достигнуть рекорда среднего веса

— Конечно, Бернард Хопкинс — великий боец. Я ценю то, что он сделал. В среднем весе было много хороших боксеров. Я не осознавал, что у него так много титульных защит, потому что он много раз сражался с одними и теми же соперниками. Я шел шаг за шагом и улучшал свой послужной список, и теперь у меня очень впечатляющий результат, — добавил он.