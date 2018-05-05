«Я шел шаг за шагом». Головкин — о возможности достигнуть рекорда среднего веса

В случае успеха в поединке с Ванесом Мартиросяном Головкин достигнет показателя «Би-Хопа», у которого таких защит 20.
— Это очень впечатляет. Я знаю, что 19 — это большое достижение, а я провожу защиту в 20-й раз, — цитирует Геннадия ESPN.
Головкин признался, что до недавнего времени даже не знал об этом рекорде.
— Конечно, Бернард Хопкинс — великий боец. Я ценю то, что он сделал. В среднем весе было много хороших боксеров. Я не осознавал, что у него так много титульных защит, потому что он много раз сражался с одними и теми же соперниками. Я шел шаг за шагом и улучшал свой послужной список, и теперь у меня очень впечатляющий результат, — добавил он.
На прошлой неделе GGG сказал, что по сравнению с послужным списком Хопкинса его выглядит лучше и значимее.