Промоутер Елеусинова задумал подписать обязательного претендента Головкина

Для этого функционер хочет подписать самых лучших американских боксеров. По словам Хирна, в его список входят следующие бойцы:

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чемпион WBC в супертяжелом весе Дэонтэй Уайлдер (40−0, 39 КО), «временный» чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (27−0, 21 КО), чемпион WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло (30−0, 15 КО), чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (23−0, 20 КО), бывший чемпион в двух весовых категориях Дэнни Гарсиа (34−1, 20 КО), чемпион WBA (Super) в полусреднем весе Кит Турман (28−0, 22 КО), экс-чемпион в четырех весовых категориях Эдриен Броунер (33−3−1, 24 КО) и чемпион WBC в легком весе Майки Гарсиа (38−0, 30 КО).

Отметим, что Чарло является обязательным претендентом для казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.