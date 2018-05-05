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09:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Не открою вам Америку». Валуев назвал призрачными шансы Мартиросяна на победу в бою с Головкиным

Николай Валуев в своем блоге сделал прогноз на бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанеца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО), сообщают Vesti.kz.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе считает, что у соперника GGG практически нет шансов на победу.

«Все вы помните, какими пушечными ударами Головкин обладает. Он провел большинство своих боев, доводя каждый из них до победного гонга еще до середины. То есть далеко не всегда соперники умудрялись продержаться до конца поединка. Ванес Мартиросян — неплохой боксер. Достаточно быстрый, хуже владеющий техникой, чем Головкин. Может быть, ему не хватает работы корпусом. Кстати, это могло бы помочь увертываться от ударов Головкина. В целом, я, наверное, не открою вам Америку — все-таки шансы Мартиросяна на победу в этом бою достаточно призрачны. Вероятность того, что Головкин завершит этот бой до середины этого боя крайне велика. Поэтому мой прогноз — победа Головкина до середины боя и, скорее всего, нокаутом», — сказал Валуев.

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Напомним, бой Головкин — Мартиросян станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), который пройдет утром 6 мая по времени Астаны. В андеркарте этого поединка выступит казахстанец Руслан Мадиев, чьим соперником будет мексиканец Хесус Перес.

Отметим, что пока ни один из казахстанских каналов не приобрел права на показ боя Головкин — Мартиросян. В предстоящем поединке Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.

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