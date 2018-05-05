«Не открою вам Америку». Валуев назвал призрачными шансы Мартиросяна на победу в бою с Головкиным

«Все вы помните, какими пушечными ударами Головкин обладает. Он провел большинство своих боев, доводя каждый из них до победного гонга еще до середины. То есть далеко не всегда соперники умудрялись продержаться до конца поединка. Ванес Мартиросян — неплохой боксер. Достаточно быстрый, хуже владеющий техникой, чем Головкин. Может быть, ему не хватает работы корпусом. Кстати, это могло бы помочь увертываться от ударов Головкина. В целом, я, наверное, не открою вам Америку — все-таки шансы Мартиросяна на победу в этом бою достаточно призрачны. Вероятность того, что Головкин завершит этот бой до середины этого боя крайне велика. Поэтому мой прогноз — победа Головкина до середины боя и, скорее всего, нокаутом», — сказал Валуев.