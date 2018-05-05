«Мартиросян гипермотивирован, потому что он ничего не теряет». Беленький сделал прогноз на бой Головкина

«Добрый день, дамы и господа!

Сегодня мы обсуждаем едва ли не самый прогнозируемый бой нынешнего сезона. Это бой Геннадия Головкина с Ванесом Мартиросяном. Напомню, что Ванес Мартиросян — это поздняя замена Саула Альвареса, который упал носом в кленбутерол и случайно откусил от того что лежало. Из-за чего и провалил доппинг-тест.

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Многие считаю, что судьба этого боя решена. Мартиросян всегда выступал на весовую категорию легче, чем средний вес, я даже и не помню, были ли у него там бои. Два года не выступал и так далее. Это классическая поздняя замена, когда берется почти любой человек, но Мартиросян на самом деле достойный боец. У него было несколько поражений, по очкам и с достаточно небольшой разницей и с сильными соперниками. Он крепкий парень и может оказать сопротивление. К тому же он гипермотивирован, потому что он ничего не теряет. Он никому ничего не должен и даже если он упадет в первом раунде, ну и что? Никто от него ничего не ждет.

Такие вещи психологически расслабляют. Бойцы часто прыгают выше головы в такой ситуации. Я вот недавно в своей статье рассказал историю о том, что был такой безвестный боксер Берт Купер, который был поздней заменой в бою с Эвандером Холифилдом, в 91-м году. Купер оказался первым человеком, который послал Холифилда в нокдаун. Потому что один вышел мотивированный, а другой вообще ничем не мотивированный, только отбыть номер, в исходе которого он не сомневается.

Здесь, все-таки, разница сил очень велика. Головки один из сильнейших боксеров во всех весах с одной стороны. Ванес Мартиросян — просто хороший боец, который давно не выступал, правда это может и положительную роль сыграть. Бывает люди устают от бокса, отдохнут и потом резко выстреливают. Великий Рэй Леонард в свое время этим славился.

Я не ожидаю никаких чудес. При прочих равных я бы сказал, что тут вариантов всего два. Первый вариант — Головкин сразу ошеломит Мартиросяна своей силой и тогда дело может закончиться очень быстро. Второй вариант — Мартиросян подвигается, с ногами него полный порядок. Не хочу говорить побегает, но он будет маневрировать и избегать какого-то лобового столкновения. Тогда поединок продлится какое-то время.

Все на самом деле вписывается в тот вариант, что бой закончится в первых шести раундах. То ли в первом, то ли в шестом, здесь я не буду рисковать и предсказывать. Так бы я и сказал, но там есть букмекерская ставка, довольно странная, но она мне понравилась своим коэффициентом. Согласно этой ставке бой продлится меньше 6,5 раунда, так как там очень хороший коэффициент, то я выбираю эту ставку.

Сам для себя я считаю, что в первой половине победит нокаутом или техническим нокаутом Геннадия Головкин, — приводит слова Беленького сайт bookmaker-ratings. ru.

Напомним, что вечер бокса, где главным событием станет поединок Головкина и Мартиросяна, состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Примерное начало боя — 9:00 утра 6 мая.