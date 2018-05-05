К сожалению, не с «Канело», или почему бой Головкин — Мартиросян обязателен к просмотру
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) 5 мая должен был провести
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) 5 мая должен был провести
Однако за два месяца до поединка «Канело» провалил
Тем не менее, GGG проведет бой, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 KO). Казахстанец будет защищать только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.
«В то время как многие полагают, что Головкин справится с Матиросяном довольно легко, для поклонников бокса есть несколько причин, по которым они должны настроиться на выступление 36-летнего чемпиона.
Прежде всего, Головкин — боец развлекательного плана. С учетом возраста на сегодняшний день, когда некоторые бойцы подвергаются критике за то, что они боксируют безопасно и надеются на победу в очках, GGG — полная противоположность. Будучи панчером, Головкин редко отходит назад, предпочитая оказывать давление на своих соперников и выбрасывая серию ударов. Он никогда не боялся идти в обмен, и чаще его бои заканчивались нокаутом, 33 из 37 поединков он завершил досрочно.
Этот бой также имеет историческое значение, так как Головкин будет стремиться повторить рекорд Бернарда Хопкинса по числу успешных защит титула в среднем весе. GGG вполне может быть более мотивированным, чем
И, наконец, важно помнить о возрасте Головкина. Скорее всего, у него осталось еще несколько лет в боксе, и независимо от ситуации и того факта, что