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09:17 (мск), источник: Vesti.kz

К сожалению, не с «Канело», или почему бой Головкин — Мартиросян обязателен к просмотру

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) 5 мая должен был провести матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Боксеры должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

Однако за два месяца до поединка «Канело» провалил допинг-тест — сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу загрязненного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил шестимесячную дисквалификацию, а бой с Головкиным был отменен.

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Тем не менее, GGG проведет бой, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 KO). Казахстанец будет защищать только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.

«В то время как многие полагают, что Головкин справится с Матиросяном довольно легко, для поклонников бокса есть несколько причин, по которым они должны настроиться на выступление 36-летнего чемпиона.

Прежде всего, Головкин — боец развлекательного плана. С учетом возраста на сегодняшний день, когда некоторые бойцы подвергаются критике за то, что они боксируют безопасно и надеются на победу в очках, GGG — полная противоположность. Будучи панчером, Головкин редко отходит назад, предпочитая оказывать давление на своих соперников и выбрасывая серию ударов. Он никогда не боялся идти в обмен, и чаще его бои заканчивались нокаутом, 33 из 37 поединков он завершил досрочно.

Этот бой также имеет историческое значение, так как Головкин будет стремиться повторить рекорд Бернарда Хопкинса по числу успешных защит титула в среднем весе. GGG вполне может быть более мотивированным, чем когда-либо, и он, скорее всего, будет стремиться показать шоу болельщикам. Несмотря на статус явного аутсайдера, Матиросян — талантливый боец с профессиональным рэкордом 36−3−1. Он не был слишком активным, но у него действительно есть навыки, чтобы сделать захватывающий бой.

И, наконец, важно помнить о возрасте Головкина. Скорее всего, у него осталось еще несколько лет в боксе, и независимо от ситуации и того факта, что мега-бой был потерян, GGG остается бойцом, бои которого обязательны к просмотру. Он один из лучших бойцов этого поколения, и каждый из его боев должен стоять на вершинах списков у поклонников бокса. Их просто может уже не быть столько много, — говорится в статье на Round By Round Boxing.

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