«В поражении нет ничего зазорного». Дон Кинг потроллил Головкина

«Все указывает на то, что это событие станет судьбоносным. Я усвоил одно у мастера, Мохаммеда Али, который сказал мне, что независимо от того, насколько ты велик, как человек, чтобы быть настоящим человеком, нужно проиграть. И сейчас все идет к этому…

В поражении нет ничего зазорного, — обратился Дон Кинг к Головкину. — У тебя есть возможность стать еще лучше, чем когда-либо. Покажите им, что ты будешь делать, когда проиграешь. Мы знаем, на что ты способен будучи победителем. У тебя больше поясов, чем у кого-либо. … Покажите нам, как чемпионом становится парень, который живет за углом, чемпион из неудачников. Мы не знаем, что с ним (Головкиным) сделает поражение. Мы должны это узнать.