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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

«В поражении нет ничего зазорного». Дон Кинг потроллил Головкина

Промоутер экс-претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 KO) Дон Кинг потроллил чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−01, 33 КО) перед их очным поединком. Об этом сообщает Los Angeles Times.

«Все указывает на то, что это событие станет судьбоносным. Я усвоил одно у мастера, Мохаммеда Али, который сказал мне, что независимо от того, насколько ты велик, как человек, чтобы быть настоящим человеком, нужно проиграть. И сейчас все идет к этому…

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В поражении нет ничего зазорного, — обратился Дон Кинг к Головкину. — У тебя есть возможность стать еще лучше, чем когда-либо. Покажите им, что ты будешь делать, когда проиграешь. Мы знаем, на что ты способен будучи победителем. У тебя больше поясов, чем у кого-либо. … Покажите нам, как чемпионом становится парень, который живет за углом, чемпион из неудачников. Мы не знаем, что с ним (Головкиным) сделает поражение. Мы должны это узнать.

Ранее промоутер Мартиросяна также пообещал дать Головкину возможность реваншироваться в случае поражения.

Бой Головкин — Мартиросян пройдет на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) утром 6 мая по времени Астаны.

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