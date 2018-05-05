«В поражении нет ничего зазорного». Дон Кинг потроллил Головкина
Промоутер
Промоутер
«Все указывает на то, что это событие станет судьбоносным. Я усвоил одно у мастера, Мохаммеда Али, который сказал мне, что независимо от того, насколько ты велик, как человек, чтобы быть настоящим человеком, нужно проиграть. И сейчас все идет к этому…
В поражении нет ничего зазорного, — обратился Дон Кинг к Головкину. — У тебя есть возможность стать еще лучше, чем
Ранее промоутер Мартиросяна также пообещал дать Головкину возможность реваншироваться в случае поражения.
Бой Головкин — Мартиросян пройдет на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) утром 6 мая по времени Астаны.