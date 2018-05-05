Отказавшийся от боя с Головкиным ирландец заставил сдаться соперника за три раунда
Ирландский
Ирландский
Ирландец в преддверии боя заявил, что точно также как и казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) исповедует mexican style. В доказательство этого О́Салливан вышел в ринг, надев на голову шикарный сомбреро.
Спустя считанные секунды после стартового гонга Абреу оказался на канвасе. Рефери разобрался в эпизоде — пуэрториканец просто потерял баланс.
Ирландец работал первым номером, гоняя мелкого оппонента (Абреу ранее выступал двумя дивизионами ниже) по периметру ринга. Тот временами здорово огрызался, но чувствовалась разница в ударной мощи.
С целью выиграть несколько спасительных секунд, Абреу временами выплевывал капу. Бой завершился после третьего раунда. На четвертую трехминутку пуэрториканец предпочел не выходить.
Напомним, О́Салливан являлся основным кандидатом на бой 5 мая с Головкиным после того, как мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) дисквалифицировали