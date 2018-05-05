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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

Отказавшийся от боя с Головкиным ирландец заставил сдаться соперника за три раунда

Ирландский боксер-средневес Гэри «Спайк» О́Салливан (28−2, 20 КО) одержал досрочную победу над безвестным Берлином Абреу (14−2, 11 КО) из Пуэрто-Рико. Об этом пишет vRINGe.com.

Ирландец в преддверии боя заявил, что точно также как и казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) исповедует mexican style. В доказательство этого О́Салливан вышел в ринг, надев на голову шикарный сомбреро.

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Спустя считанные секунды после стартового гонга Абреу оказался на канвасе. Рефери разобрался в эпизоде — пуэрториканец просто потерял баланс.

Ирландец работал первым номером, гоняя мелкого оппонента (Абреу ранее выступал двумя дивизионами ниже) по периметру ринга. Тот временами здорово огрызался, но чувствовалась разница в ударной мощи.

С целью выиграть несколько спасительных секунд, Абреу временами выплевывал капу. Бой завершился после третьего раунда. На четвертую трехминутку пуэрториканец предпочел не выходить.

Напомним, О́Салливан являлся основным кандидатом на бой 5 мая с Головкиным после того, как мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб. Однако ирландец отказался в пользу выгодного контракта с Golden Boy Promotions.

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