Отказавшийся от боя с Головкиным ирландец заставил сдаться соперника за три раунда

Ирландец в преддверии боя заявил, что точно также как и казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) исповедует mexican style. В доказательство этого О́Салливан вышел в ринг, надев на голову шикарный сомбреро.

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Спустя считанные секунды после стартового гонга Абреу оказался на канвасе. Рефери разобрался в эпизоде — пуэрториканец просто потерял баланс.

Ирландец работал первым номером, гоняя мелкого оппонента (Абреу ранее выступал двумя дивизионами ниже) по периметру ринга. Тот временами здорово огрызался, но чувствовалась разница в ударной мощи.

С целью выиграть несколько спасительных секунд, Абреу временами выплевывал капу. Бой завершился после третьего раунда. На четвертую трехминутку пуэрториканец предпочел не выходить.