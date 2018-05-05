WBC огласил результаты взвешиваний с медтестами Головкина и Мартиросяна перед боем

«В рамках стандартов безопасности WBC оба бойца успешно прошли предварительное взвешивание за 30 и семь дней до боя, в дополнение к требуемым медицинским осмотрам», — говорится в твиттере организации.

Согласно отчету WBC, на взвешивании за 30 дней до боя Головкин показал на весах 165,8 фунта, тогда как Мартиросян — 170 фунтов. За неделю до поединка претендент также был тяжелее чемпиона — 167,1 фунтов у Ванеса против 162,9 фунта у GGG.

Добавим, что накануне Головкин и Мартиросян прошли взвешивание перед боем, успешно уложившись в лимит среднего веса. При этом казахстанец оказался немного тяжелее своего оппонента.

Что касается гарантированных гонораров за бой, то и здесь преимущество на стороне GGG.