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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

WBC огласил результаты взвешиваний с медтестами Головкина и Мартиросяна перед боем

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал результаты двух взвешиваний и медицинских тестов чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО) перед их очным поединком.

«В рамках стандартов безопасности WBC оба бойца успешно прошли предварительное взвешивание за 30 и семь дней до боя, в дополнение к требуемым медицинским осмотрам», — говорится в твиттере организации.

Согласно отчету WBC, на взвешивании за 30 дней до боя Головкин показал на весах 165,8 фунта, тогда как Мартиросян — 170 фунтов. За неделю до поединка претендент также был тяжелее чемпиона — 167,1 фунтов у Ванеса против 162,9 фунта у GGG.

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Добавим, что накануне Головкин и Мартиросян прошли взвешивание перед боем, успешно уложившись в лимит среднего веса. При этом казахстанец оказался немного тяжелее своего оппонента.

Что касается гарантированных гонораров за бой, то и здесь преимущество на стороне GGG.

Бой Головкин — Мартиросян пройдет на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) утром 6 мая по времени Астаны. GGG будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.

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