Хопкинс принизил уровень соперников Головкина до кроссовок и высказался о рекорде

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Главное, чтобы позволили выйти»: о кораблях НАТО в Черном море
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Краснодар
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Швейцария
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Норвегия
Латвия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно
Динамо М
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
14:00
Верес
Ворскла
Футбол. Зарубежный
14:30
Стоук Сити
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Финляндия
Южная Корея
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
4.05
Брайтон & Хоув1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
4.05
Севилья1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
4.05
Амьен2
ПСЖ2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
4.05
Швеция5
Беларусь0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
4.05
ГерманияБ2
Дания3
Футбол. Зарубежный
4.05
Динамо К1
Мариуполь1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Лидер протестов в Армении высказался об отношениях с РФ - СМИ
Прощай, Москва: миллионеры бегут за границу
Фоторепортажи
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
08:44 (мск), источник: Vesti.kz

Хопкинс принизил уровень соперников Головкина до кроссовок и высказался о рекорде

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе американец Бернард Хопкинс (55−8−2, 32 КО), ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, высказал свое мнение о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37−0−1, 33 КО), который может повторить его рекорд.

Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в случае победы 5 мая над Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО) может повторить рекорд Хопкинса по количеству успешных защит титула чемпиона мира. В активе Бернарда серия из 20 побед в статусе чемпиона, а у казахстанца на данный момент — 19 таковых боев.

Читайте также
Стали известны гарантированные гонорары Головкина и Мартиросяна за бой

В одном из последних интервью Головкин заявил, что его послужной список лучше, чем у Хопкинса, а значит и сам возможный рекорд будет ценнее. Однако Бернард не согласен с этим утверждением.

«Половина его соперников, вероятно, даже не уровень кроссовок Феликса Тринидада. Но я думаю, что рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Я повторял это снова и снова. Думаю, когда все сказано и сделано, все рекорды будут побиты.

Я не говорю, что GGG не умеет драться или что не заслуживает быть в числе лучших средневесов. Он умеет драться. И ему пришлось драться с хорошими парнями, чтобы достичь текущего положения. Я бы сказал так: в своей эпохе он лучший средневес. Но не думаю, что он был бы таким же успешным в мою эпоху, — цитирует Хопкинса ESPN.

Ранее Бернард также сделал прогноз на предстоящий бой Головкина, добавив, что Мартисян когда-то был его спарринг-партнером.

Напомним, Головкин и Мартиросян пройдет на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) утром 6 мая по времени Астаны. GGG будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.

Кенийская легкоатлетка из казахстанского клуба выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги"
Потренировались на французах
Сборная США обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею
«Вегас» вышел вперед в серии 1/4 Кубка Стэнли с «Сан-Хосе»
«Локомотив» может досрочно выиграть ЧР в матче с «Зенитом»
Кучеров помог «Тампе» одержать третью победу над «Бостоном» в КС
В воскресенье – последнее «класико» канонической «Барселоны»
Белорусские хоккеисты с поражения со счетом 0:5 стартовали на ЧМ
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь