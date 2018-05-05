Хопкинс принизил уровень соперников Головкина до кроссовок и высказался о рекорде

Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в случае победы 5 мая над Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО) может повторить рекорд Хопкинса по количеству успешных защит титула чемпиона мира. В активе Бернарда серия из 20 побед в статусе чемпиона, а у казахстанца на данный момент — 19 таковых боев.

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В одном из последних интервью Головкин заявил, что его послужной список лучше, чем у Хопкинса, а значит и сам возможный рекорд будет ценнее. Однако Бернард не согласен с этим утверждением.

«Половина его соперников, вероятно, даже не уровень кроссовок Феликса Тринидада. Но я думаю, что рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Я повторял это снова и снова. Думаю, когда все сказано и сделано, все рекорды будут побиты.

Я не говорю, что GGG не умеет драться или что не заслуживает быть в числе лучших средневесов. Он умеет драться. И ему пришлось драться с хорошими парнями, чтобы достичь текущего положения. Я бы сказал так: в своей эпохе он лучший средневес. Но не думаю, что он был бы таким же успешным в мою эпоху, — цитирует Хопкинса ESPN.

Ранее Бернард также сделал прогноз на предстоящий бой Головкина, добавив, что Мартисян когда-то был его спарринг-партнером.