Стали известны гарантированные гонорары Головкина и Мартиросяна за бой

По данным корреспондента Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, казахстанец гарантированно получит 1 миллион долларов, а Мартиросян — 225 тысяч. Полагаются ли им процент от прибыли с боя, не уточняется.

Бой Головкин — Мартиросян станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), который пройдет утром 6 мая по времени Астаны. В андеркарте этого поединка выступитказахстанец Руслан Мадиев, чьим соперником будет мексиканец Хесус Перес — с полным андеркартом этого вечера бокса можно ознакомиться здесь.



Отметим, что пока ни один из казахстанских каналов не приобрел права на показ боя Головкин — Мартиросян. В предстоящем поединке Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.