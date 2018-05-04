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23:23 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны гарантированные гонорары Головкина и Мартиросяна за бой

Названы гарантированные гонорары Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна за их предстоящий бой.

По данным корреспондента Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, казахстанец гарантированно получит 1 миллион долларов, а Мартиросян — 225 тысяч. Полагаются ли им процент от прибыли с боя, не уточняется.

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Бой Головкин — Мартиросян станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), который пройдет утром 6 мая по времени Астаны. В андеркарте этого поединка выступитказахстанец Руслан Мадиев, чьим соперником будет мексиканец Хесус Перес — с полным андеркартом этого вечера бокса можно ознакомиться здесь.

Отметим, что пока ни один из казахстанских каналов не приобрел права на показ боя Головкин — Мартиросян. В предстоящем поединке Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.

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