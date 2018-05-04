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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Михайленко победил Шаронова, Урванов нанёс поражение Юлдашеву

В Екатеринбурге завершился вечер профессионального бокса, приуроченный к открытию «Академии единоборств РМК».

В главном поединке российский полусредневес Дмитрий Михайленко одержал победу единогласным решением судей (97:93 — трижды) над соотечественником Александром Шароновым.

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Результаты турнира:
Фарходбек Мамажанов — Фазлиддин Исманов — победа Мамажанова единогласным решением.
Алан Джанаев — Артём Пугач — победа Дванаева большинством судейских голосов.
Ашот Папян — Ринат Халимов — победа Папяна единогласным решением.
Сергей Кожухарь — Иззат Ибрагимов — победа Кожухаря ТКО.
Андрей Мазманов — Евгений Никитин — победа Никитина ТКО.
Степан Портнов — Герин Сох Фонку — победа Портнова единогласным решением.
Владислав Фрезе — Андрей Нурчинский — победа Фрезе единогласным решением.
Владислав Красношеин — Евгений Смелов — победа Красношеина единогласным решением.
Равшанбек Умурзаков — Илья Реуцкий — победа Умурзакова единогласным решением.
Марк Урванов — Ферузбек Юлдашев — победа Урванова единогласным решением.
Дмитрий Михайленко — Александр Шаронов — победа Михайленко единогласным решением судей.

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