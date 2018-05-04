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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Forbes назвал три причины, по которым Головкин может сенсационно проиграть Мартиросяну

Авторитетное издание Forbes назвало три причины, по которым исход боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и американским боксером армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО) может закончиться сенсацией.

Источник: Vesti.kz

Журнал называет первой причиной возраст Головкина — по мнению Forbes, 36-летний Головкин сейчас даже не в той форме, в которой был два года назад.

«В этом и есть вопрос — он постарел, или просто наконец-то встретился с Дэниэлом Джейкобсом и Саулем Альваресом, которые являются сильнейшими соперниками в его карьере? Мартиросян как раз сможет ответить на этот вопрос. Если Головкин в той же форме, то он, скорее всего, будет доминировать, а затем вырубит Мартиросяна. Но если Головкин расслабится, то Мартиросян усложнит весь поединок», — пишет Forbes.

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Второй причиной называется рост Мартиросяна. По данным BoxRec, рост американца составляет 182 сантиметра, а Головкина — 179.

«Мартиросян выше, чем Головкин. Но он всегда выступал в первом среднем весе, а GGG — в среднем, но вес вряд ли станет играть такую большую роль в этом поединке. Однако у Мартиросяна, вероятно, выше скорость, чем Головкин, и это может что-то изменить в бою», — полагает Forbes.

Третьей опасностью для GGG называется форма Мартиросяна.

«Несмотря на то, что бой был объявлен поздно, Мартиросян уже проходил тренировочный лагерь, потому что собирался выступить в марте или апреле. Он сказал, что когда ему позвонили насчет поединка с Головкиным, у него спросили, может ли он набрать вес до 176 фунтов.

Ничто из этого не может дать Мартиросяну больших шансов на победу, но это бокс, а Ванес в форме. Так что у Мартиросяна есть маленький шанс на то, что бы избежать самого большого разочарования в своей карьере, — считает Forbes.

Напомним, бой Головкин — Мартиросян состоится утром 6 мая по времени Астаны. Их поединок станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

В предстоящем поединке Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.

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