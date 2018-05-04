«Нас облапошили». Казахстанский боксер рассказал, как у него «украли» бой в Испании

Бой, который прошел в Испании 28 апреля, завершился победой Балута по очкам. После встречи Залилов рассказал о травме, которая мешала ему боксировать, а сейчас уделил вниманию судейству противостояния.

«Буквально на следующий день после боя мой менеджер Андрей Токарев попросил, чтобы ему помогли написать претензию на испанском языке в Федерацию бокса Испании. Организаторы вечера поступили не по регламенту — они выбрали английскую версию с одним боковым судьей. Они никого не предупредили -это раз. И не согласовали это со своей Федерацией -это два. Я узнал об этом уже после боя.

Естественно, один судья не может быть полностью объективен, ведь он находится только с одной стороны ринга. Я проиграл с разницей всего в одно очко. Суть претензии — пересмотреть бой. Во-первых, нас облапошили с судьями. Сэкономили на судьях, так сказать. Может быть, команда и увидела, что судья один, но назад уже пути не было, — поделился Залилов.

По его словам, он обратился в Федерацию профессионального бокса Казахстана, но текст претензии у него только на испанском языке.

— На рассмотрение претензии — неделя. Срок практически истек — осталось пару дней. Лицензия у меня казахстанская, и я надеюсь на поддержку казахстанской Федерации, — рассказал боксер.

— То есть, изначально, когда бой организовывали, должны были быть три боковых судьи?

— Да. Но даже если бы бой был с одним судьей, мы должны были об этом знать. Но никто никого не предупредил. Даже в их федерации не были в курсе с каким регламентом пройдет поединок.