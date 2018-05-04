«Нас облапошили». Казахстанский боксер рассказал, как у него «украли» бой в Испании
Казахстанский
Казахстанский
Бой, который прошел в Испании 28 апреля, завершился победой Балута по очкам. После встречи Залилов рассказал о травме, которая мешала ему боксировать, а сейчас уделил вниманию судейству противостояния.
«Буквально на следующий день после боя мой менеджер Андрей Токарев попросил, чтобы ему помогли написать претензию на испанском языке в Федерацию бокса Испании. Организаторы вечера поступили не по регламенту — они выбрали английскую версию с одним боковым судьей. Они никого не предупредили -это раз. И не согласовали это со своей Федерацией -это два. Я узнал об этом уже после боя.
Естественно, один судья не может быть полностью объективен, ведь он находится только с одной стороны ринга. Я проиграл с разницей всего в одно очко. Суть претензии — пересмотреть бой.
По его словам, он обратился в Федерацию профессионального бокса Казахстана, но текст претензии у него только на испанском языке.
— На рассмотрение претензии — неделя. Срок практически истек — осталось пару дней. Лицензия у меня казахстанская, и я надеюсь на поддержку казахстанской Федерации, — рассказал боксер.
— То есть, изначально, когда бой организовывали, должны были быть три боковых судьи?
— Да. Но даже если бы бой был с одним судьей, мы должны были об этом знать. Но никто никого не предупредил. Даже в их федерации не были в курсе с каким регламентом пройдет поединок.
Отметим, что восьмираундовый бой Залилова и Балута в Бильбао обслуживал рефери в ринге, для которого эта встреча стала 55-й в карьере. Судья Хосе Игнасио Мартинес Антуньес работал на боях Геннадия Головкина: на встречах с японцем Макото Фучигами и Лажуаном Симоном из США.