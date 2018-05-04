Определился соперник казахстанского тяжеловеса за пояс по линии WBC
Назван соперник казахстанского тяжеловеса Али Балоева (4−0, 3 КО) в бою за региональной пояс по версии WBC — WBC North America (Северная Америка), передает корреспондент Vesti.kz.
Назван соперник казахстанского тяжеловеса Али Балоева (4−0, 3 КО) в бою за региональной пояс по версии WBC — WBC North America (Северная Америка), передает корреспондент Vesti.kz.
В американском Остине 25-летний Балоев встретится с 30-летним Кенетом Алленом. Как и у казахстанца, на счету американца четыре победы (три — досрочные) и нет поражений.
На профессиональном ринге Аллен стартовал в августе 2015 года, а в последнем поединке, который прошел в ноябре прошлого года, нокаутировал соотечественника Доминика Смита (2−3−1, 2 КО).
Что касается Балоева, то его
В другом бою в Остине выйдет на ринг еще один казахстанец — 21-летний Искандер Харсан (3−0, 3 КО). Его соперник пока не назван.