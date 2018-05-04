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16:39 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник казахстанского тяжеловеса за пояс по линии WBC

Назван соперник казахстанского тяжеловеса Али Балоева (4−0, 3 КО) в бою за региональной пояс по версии WBC — WBC North America (Северная Америка), передает корреспондент Vesti.kz.

В американском Остине 25-летний Балоев встретится с 30-летним Кенетом Алленом. Как и у казахстанца, на счету американца четыре победы (три — досрочные) и нет поражений.

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На профессиональном ринге Аллен стартовал в августе 2015 года, а в последнем поединке, который прошел в ноябре прошлого года, нокаутировал соотечественника Доминика Смита (2−3−1, 2 КО).

Что касается Балоева, то его профи-карьера началась около года назад. Свои четыре профессиональных боя он провел в Польше, Казахстане, США и России. В апреле текущего года в Москве казахстанец победил по очкам Артема Чарнякевича (3−22, 3 КО) из Беларуси.

В другом бою в Остине выйдет на ринг еще один казахстанец — 21-летний Искандер Харсан (3−0, 3 КО). Его соперник пока не назван.

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