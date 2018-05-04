Центр прогресса бокса и Зал славы в Москве откроются 22 июля 2019 года

«В этом году мы откроем в День бокса, 22 июля, 300 залов по всей России. А в следующем году, тоже на День бокса, планируем открыть центр. Мы откроем полноценный международный центр с тренерским и судейским обучением. Также спортсмены будут иметь возможность пройти полное медицинское обследование в центре», — заявил Кремлев.