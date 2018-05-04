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14:58 (мск), источник: ТАСС

Центр прогресса бокса и Зал славы в Москве откроются 22 июля 2019 года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Центр прогресса бокса и Зал славы бокса будут открыты в Москве 22 июля 2019 года. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В феврале на международном боксерском форуме в Сочи был презентован проект Центра прогресса бокса.

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В данный комплекс будет входить и музей славы бокса.

«В этом году мы откроем в День бокса, 22 июля, 300 залов по всей России. А в следующем году, тоже на День бокса, планируем открыть центр. Мы откроем полноценный международный центр с тренерским и судейским обучением. Также спортсмены будут иметь возможность пройти полное медицинское обследование в центре», — заявил Кремлев.

Первый международный боксерский форум проводился с 1 по 3 февраля в Сочи по инициативе Федерации бокса России совместно с международными федерациями олимпийского и профессионального бокса.

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