Центр прогресса бокса и Зал славы в Москве откроются 22 июля 2019 года

В феврале на международном боксерском форуме в Сочи был презентован проект Центра прогресса бокса.
В данный комплекс будет входить и музей славы бокса.
«В этом году мы откроем в День бокса, 22 июля, 300 залов по всей России. А в следующем году, тоже на День бокса, планируем открыть центр. Мы откроем полноценный международный центр с тренерским и судейским обучением. Также спортсмены будут иметь возможность пройти полное медицинское обследование в центре», — заявил Кремлев.
Первый международный боксерский форум проводился с 1 по 3 февраля в Сочи по инициативе Федерации бокса России совместно с международными федерациями олимпийского и профессионального бокса.