Где смотреть бой Головкин — Мартиросян
Кто будет транслировать бой GGG.
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Кто будет транслировать бой GGG.
Утром 6 мая пройдет бой между Геннадием Головкиным и Ванесом Мартиросяном.
Поединок состоится в
Между тем, в программной сетке вещания казахстанских телеканалов данный бой не значится. Предыдущие поединки показывали телеканалы Qazsport и Qazaqstan.
В свою очередь зарубежные телеканалы, такие как американский HBO, британский BoxNation, а также российские «Матч ТВ», «Матч! Боец» будут в прямом эфире транслировать поединок.
По информации американских СМИ Головкин по итогам этого поединка должен заработать до двух миллионов долларов.
В андеркарде боя Головкин — Мартиросян выступит казахстанец Руслан Мадиев. Его соперником стал мексиканец Хесус Перес.