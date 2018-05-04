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14:35 (мск), источник: Prosports.kz

Где смотреть бой Головкин — Мартиросян

Кто будет транслировать бой GGG.

Источник: Prosports.kz

Утром 6 мая пройдет бой между Геннадием Головкиным и Ванесом Мартиросяном.

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Поединок состоится в Карсон-Сити, штат Невада на футбольном стадионе Stubhub Center. Приблизительное начало боя в 9:00 по времени Астаны.

Между тем, в программной сетке вещания казахстанских телеканалов данный бой не значится. Предыдущие поединки показывали телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

В свою очередь зарубежные телеканалы, такие как американский HBO, британский BoxNation, а также российские «Матч ТВ», «Матч! Боец» будут в прямом эфире транслировать поединок.

По информации американских СМИ Головкин по итогам этого поединка должен заработать до двух миллионов долларов.

В андеркарде боя Головкин — Мартиросян выступит казахстанец Руслан Мадиев. Его соперником стал мексиканец Хесус Перес.

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