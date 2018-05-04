Решение по месту проведения боя между Гассиевым и Усиком будет принято до 20 мая

Изначально поединок Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, бой должен был состояться в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что Россия готова принять поединок, если Саудовская Аравия откажется от его проведения. Позднее стало известно, что бой перенесен на конец июня из-за травмы Усика, место проведения поединка на данный момент неизвестно.

«Мы сделали необходимые предложения, сделали все возможное, чтобы этот бой прошел в России, и теперь ждем решения. Думаю, наше предложение является лучшим. В Сочи прошел прекрасный форум, думаю, и финал мы проведем так же. Думаю, до 20 мая будет решение [по месту проведения]», — сказал Кремлев журналистам.