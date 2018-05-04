Бокс могут убрать из программы Олимпиад. Насколько это реально?

Источник: Спорт-Экспресс

В боксе существует понятие чемпионский раунд. И сейчас Международная ассоциация любительского бокса (АИБА), которую уже несколько лет раздирают скандалы, оказалась в ситуации, когда этот раунд необходимо выиграть. Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах остался недоволен отчетом, который требовал от АИБА. Боксеры пока терпят, но сдерживают себя с трудом.

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НЕТ КОНКРЕТИКИ, ТОЛЬКО НАМЕРЕНИЯ

30 апреля АИБА должна была представить в МОК доклад о том, как организация ведет управленческие и финансовые дела, решает вопросы судейства и антидопинга. Такой доклад в МОК получили, внимательно изучили и сделали свои выводы.

«В этом отчете нет никакой конкретики. Мы не видим эффективных шагов, которые бы показывали, как АИБА собирается решать свои проблемы. У нас остаются сомнения по поводу эффективности управленческой работы, финансовой деятельности и спортивной целостности организации. Мы хотим видеть четкий план, а потому просим коллег из АИБА максимально ускориться и к июлю представить новый отчет. МОК сохраняет за собой право исключить бокс из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио», — сказал Бах.

Глава МОК отметил также, что вопрос с проведением боксерского турнира на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в октябре 2018 года остается открытым. Пока изменений в программе соревнований нет, но АИБА должна предоставить МОК подробнейшую информацию о том, как происходит назначение судей на конкретные соревнования. Боксерский турнир в Буэнос-Айресе должны обслуживать арбитры, назначенные независимой комиссией, на создании которой настаивает МОК.

В настоящее время контакты между двумя организациями сокращены до минимума, всех выплаты со стороны МОК на счета АИБА приостановлены. В финансовых вопросах уже давно не получается найти общий язык. Достаточно вспомнить, что АИБА так и не получила более миллиона долларов от продажи телевизионных трансляций боксерских поединков на Олимпиаде-2004. МОК объяснил свое решение многочисленными скандалами с судейством, негативно отразившимися на имидже олимпийского движения.

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БОКС ПРОЖИВЕТ И БЕЗ МОК

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отреагировал на новое заявление Баха предложением президенту МОК самому взять ситуацию в свои руки.

— Если господина Баха не устраивает что-то в АИБА, пусть возьмет ситуацию в свои руки, закроет огромные долги в 50 миллионов долларов, которые образовались в организации, пока ей руководил Чинг Куо Ву, член исполкома МОК, между прочим, — сказал Кремлев. — МОК намерен исключить бокс из программы Олимпиад? Пусть пробуют, мы посмотрим, что из этого получится. Как бы самого Баха из МОК не исключили.

— Баха, насколько я понимаю, не устраивает нынешний руководитель АИБА Гафур Рахимов, — продолжил Кремлев. — Однако именно под его руководством и благодаря работе членов исполкома ассоциации АИБА реструктурировала долги, ликвидировала угрозу банкротства. Не нравятся такие результаты работы? Хорошо, пусть все делает МОК, сам занимается развитием бокса в мире.

Я, как руководитель федерации бокса России, полностью поддерживаю и буду поддерживать все решения исполкома АИБА и тот выбор, который они сделали.

За каждым из них стоит огромное количество людей. По сути, это не просто члены исполкома выбрали Рахимова, а весь мир. Все шаги, которые сейчас предпринимаются по сохранению боксом олимпийской прописки, совершенно правильные. Со стороны МОК нет подвижек к диалогу, это скорее ультимативные заявления. Не было такого, чтобы руководство МОК и АИБА собралось и обсудило все вопросы. Нужно уметь договариваться в любой ситуации. Если уж на то пошло, то бокс проживет и без МОК, особенно учитывая популярность вида спорта в мире. Но я уверен, что до этого не дойдет.

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ЧЕГО ЖДАТЬ В ИЮЛЕ

Скорее всего, июльское заседание исполкома МОК станет решающим в олимпийской судьбе бокса. Как верно заметил Кремлев, важно уметь договариваться в любом вопросе. Но для этого нужно хотя бы начать диалог.

Тем временем Рахимов, исполняющий обязанности главы АИБА, пытается добиться отмены санкций, наложенных на него, а именно исключения своего имени из специального списка по контролю за зарубежными активами Казначейства США. Интересы Рахимова представляют адвокатская фирма Ferrari&Associates и юридическая контора Carter-Ruck, занимающейся делами по клевете и санкциям.

Напомним, что Рахимов был назначен на свой нынешний пост 27 января на конгрессе в Дубае. Новый глава АИБА будет избран на ноябрьском конгрессе АИБА в Москве.