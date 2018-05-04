Победители юниорского чемпионата Европы по боксу получили по 250 тысяч рублей

Торжественное чествование российских победителей и призеров завершившегося в конце апреля в Италии юниорского чемпионата Европы состоялось в пятницу в Москве в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Сборная России завоевала 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали и заняла первое место в общекомандном зачете.

Чемпионами Европы стали Илья Попов (весовая категория до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Федоров (до 91 кг), Алексей Дронов (свыше 91 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг).

Тренеры победителей получили вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

Серебряные призеры турнира получили по 150 тысяч рублей, а их тренеры — по 100 тысяч рублей. Бронзовые медалисты — по 75 тысяч рублей, их тренеры — по 50 тысяч рублей.