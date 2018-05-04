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13:48 (мск), источник: Р-Спорт

Победители юниорского чемпионата Европы по боксу получили по 250 тысяч рублей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российские боксеры, выигравшие золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров (для спортсменов не старше 18 лет), получили денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

Торжественное чествование российских победителей и призеров завершившегося в конце апреля в Италии юниорского чемпионата Европы состоялось в пятницу в Москве в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Сборная России завоевала 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали и заняла первое место в общекомандном зачете.

Чемпионами Европы стали Илья Попов (весовая категория до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Федоров (до 91 кг), Алексей Дронов (свыше 91 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг).

Тренеры победителей получили вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

Серебряные призеры турнира получили по 150 тысяч рублей, а их тренеры — по 100 тысяч рублей. Бронзовые медалисты — по 75 тысяч рублей, их тренеры — по 50 тысяч рублей.

Серебро в Италии завоевали Дмитрий Батяй (до 49 кг), Даниил Тетерев (до 75 кг), Ксения Бесчастнова (до 48 кг), Нунэ Асатрян (до 60 кг), Ангелина Кабакова (до 69 кг) и Анастасия Рыбак (до 81 кг). Обладательницами бронзовых наград стали Любовь Шарапова (до 51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Ланна Малюганова (до 64 кг) и Юлия Арефьева (свыше 81 кг).

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