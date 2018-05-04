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12:46 (мск), источник: Prosports.kz

Головкин: Все беды в боксе от таких, как Альварес

GGG не нравится, что все вокруг пытаются оправдать «Канело».

Источник: Prosports.kz

Несмотря на появившиеся доказательства, якобы полностью оправдывающие и подтверждающие версию мексиканца Сауля Альвареса о том, что запрещенный препарат кленбутерол попал в его организм через зараженное мясо, чемпион-средневес Геннадий Головкин продолжает обвинять и обличать «Канело», передает Prosports.kz со ссылкой на vringe.com.

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«Что меня раздражает, так это то, как некоторые СМИ пытаются оправдать Альвареса, — рассказывает Головкин. — Говорят о том, что это был всего лишь несчастный случай. Что он — хороший боксер. Что ничего страшного не случилось. Иногда даже хвалят его. А как по мне, такие бойцы, как Альварес являются самой большой проблемой в боксе. Он принимает допинг. А на это пытаются закрыть глаза. Это — проблема. Проблема всего бокса. Считаю, нам стоит поменьше говорить об Альваресе, не тратить на него свое время».

Поддакивает бойцу тренер Абель Санчес:

«Что происходит в жизни, когда вас в чем-то подозревают? Вас проверяют, верно? Вы словно находитесь под микроскопом. А этого парня на время слушания по допинговому делу прекратили тестировать. В принципе, это все, что вам надо знать о “Канело” Альваресе. О том, что он из себя представляет. Они много говорят, но даже не пытаются доказать, что он — чистый боец».

Снова берет слово Головкин:

«Знаете, многие хотят от нас, чтобы мы и дальше шли на уступки Альваресу. Многие говорят: “Подумаешь, он допустил ошибку”. Но все должно работать не так. После проваленного теста он должен был проходить проверку каждый день, чтобы и другим неповадно было. Молодые бойцы формируются на примерах. И если они видят, что за допинг нет никакого штрафа, никакой дисквалификации, то это очень плохой пример. Дайте им хорошие примеры, а не такие!».

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Говорит Санчес:

«Пару недель назад Оскар (де ла Хойя) пообещал, что Альвареса будут тестировать ежедневно. Этого не произошло. А сейчас все организации говорят: “Мы знали, что Альварес ни в чем не виноват”. Как будто прикрывают его. Как будто с ним заодно. Геннадий всегда настаивал на допинг-тестировании. Все то, о чем он просит — чтобы не было нечестной игры. Чтобы у бойцов были одинаковые условия».

«Лично у меня всегда все с допинг-контролем в порядке, — говорит Головкин. — Они говорят: “Оставайтесь в номере, мы придем и возьмем пробы, и я жду”. Я не принимаю допинг. Я не боюсь вопросов о допинге. Мне нечего скрывать. Но я считаю, что Альваресу и особенно его команде следует преподать урок, ведь они продолжают настаивать на том, что ничего не случилось. Так не должно быть. Мы вместе должны сражаться за чистый бокс».

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