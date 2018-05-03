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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Не хотел оказаться на улице и ошиваться среди банд». Непобежденный соперник Мадиева собирается «вырубить» казахстанца

Непобежденный мексиканец Хесус Перез (21−0 16 КО), который станет соперником казахстанца Руслана Мадиева (11- 0, 5 КО) в андеркарте боя Геннадия Головкина с американцем Ванесом Мартиросяном, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о своей подготовке к поединку, а также о нелегкой жизни в Мексике, где выбор стоит между спортом и улицей.

— Хесус, какие у Вас ожидания от боя с Русланом Мадиевым?

— Скажу честно, до определенного времени я думал, что буду бороться с Райаном Мартином, но потом узнал, что буду выходить против вашего бойца, и даже обрадовался. У Руслана еще нет большого опыта в схватках, и я думаю, что мне удастся навязать ему свой стиль. Тем более, что у меня есть опыт и в любительской карьере.

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— Как Вы думаете, как будет проходить бой?

— Как я уже сказал, я буду навязывать ему свой стиль. Руслан — очень техничный и талантливый боксер. Однако я не думаю, что у него есть, что поставить против мексиканского стиля. Я буду стараться показать лучшее и, если все получится так, как я думаю, то мне удастся вырубить его. Я бы не хотел прерывать свою беспроигрышную карьеру.

— Как Вы пришли в бокс?

— В Мексике, если ты не идешь в спорт, у тебя одна дорога — на улицу. Я не хотел ошиваться среди банд, и поэтому пошел в большой спорт. Меня даже звали участвовать в Олимпийских, Панамериканских играх, но я выбрал профессиональный бокс. Я готов на все ради этого вида спорта, и отлично понимаю, что тут нужно быть терпеливым. Хороший, профессиональный бокс не получается у тех, кто хочет получить быструю славу и быстрые деньги. Нужно долго и упорно идти к своей цели. Я к этому готов. Представьте, как я обрадовался, когда узнал, что буду драться на таком большом шоу, с таким хорошим соперником?

— Как проходит Ваша подготовка к бою?

— Я практически не выхожу из спортзала. Проходит бой, я отдыхаю пару-тройку дней, а затем снова возвращаюсь в зал. Я действительно верю, что в один день я смогу стать чемпионом мира. Я работаю над этим каждый день, и я уверен, что однажды это все окупится. Я не занимаюсь боксом ради забавы — я сделал это делом всей своей жизни. И я собираюсь однажды забраться на самый вверх.

Напомним, 5 мая Головкин и Мартиросян проведут бой на арене StubHub Center в Карсоне, недалеко от Лос-Анджелеса (США). Со-главным событием вечера бокса будет поединок абсолютной чемпионки мира из Норвегии Сесилии Брекхус (32−0, 9 КО) с американкой Кали Реис (13−6−1, 4 КО). По времени Астаны вечер бокса пройдет утром 6 мая.

Для 25-летнего Мадиева поединок с Перезом будет 12-м в профи карьере. Предыдущие 11 он завершил победами, и пять из них — досрочно. Последний раз он выходил на ринг в марте 2018 года.

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