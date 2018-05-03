Игрок в американский футбол. Любопытный факт из биографии следующего соперника Елеусинова
Свой следующий бой казахстанский боксер Даурен Елеусинов (6−0−1, 5 КО) проведет 12 мая в Стоун Маунтэйн (штат Джорджия, США), сообщает Sports.kz.
Свой следующий бой казахстанский боксер Даурен Елеусинов (6−0−1, 5 КО) проведет 12 мая в Стоун Маунтэйн (штат Джорджия, США), сообщает Sports.kz.
Его соперником станет Джован Джон (2−4−1, 0 КО). 26-летний американец имеет необычный бэкграунд: он дебютировал на
Впрочем, ни в одном из видов спорта Джон пока не преуспел. Хедлайнерами вечера бокса с участием Елеусинова станут нигериец Гифт Коул Чиори (13−0, 10 КО) и финн Теему Туоминен (10−3, 6 КО). Они оспорят титулы чемпиона GBF и UBF International в средней весовой категории. Добавим, что брат Даурена Елеусинова, Данияр, проведет свой второй бой в профи 6 июня в Лондоне. Профессиональную карьеру он начал с эффектного нокаута в андеркарде боя Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) — Мацей Сулецки (26−1, 10 КО).