Игрок в американский футбол. Любопытный факт из биографии следующего соперника Елеусинова

Его соперником станет Джован Джон (2−4−1, 0 КО). 26-летний американец имеет необычный бэкграунд: он дебютировал на профи-ринге в 2015 году, а до этого развивал свою карьеру вообще в другом направлении — он играл в американский футбол за нью-йоркский колледж Nassau Community College.

Впрочем, ни в одном из видов спорта Джон пока не преуспел. Хедлайнерами вечера бокса с участием Елеусинова станут нигериец Гифт Коул Чиори (13−0, 10 КО) и финн Теему Туоминен (10−3, 6 КО). Они оспорят титулы чемпиона GBF и UBF International в средней весовой категории. Добавим, что брат Даурена Елеусинова, Данияр, проведет свой второй бой в профи 6 июня в Лондоне. Профессиональную карьеру он начал с эффектного нокаута в андеркарде боя Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) — Мацей Сулецки (26−1, 10 КО).