Многомиллионные убытки. Сколько заработает и потеряет Головкин боем 5 мая

По информации USA Today нежелание Головкина дожидаться рематча с «Канело» обойдется ему в 28 миллионов долларов. За бой с Мартиросяном он заработает 2−3 миллиона, а второй бой с Альваресом, по мнению издания, принес бы ему по меньшей мере 30 миллионов.
Что касается общих финансовых потерь, то рематч понес серьезный удар — по данным ESPN, он лишился 250 миллионов долларов. В эту сумму включены обе промоутерские компании, телеканал HBO, организатор MGM Grand, спонсоры, а также отели и развлекательные заведения Лас-Вегаса. Первый бой собрал 1,3 миллиона PPV, а доход от продажи билетов составил 27 миллионов долларов.
Общая потеря на PPV-продажах оценивается почти в 104 миллиона долларов (не исключено, что эта сумма могла быть больше — по некоторым прогнозам, могло быть продано 1,5 миллиона PPV, а это значит, что в таком случае убытки составили бы почти 120 миллионов долларов).
Напомним, вместо рематча с Альваресом на HBO PPV Головкин проведет 5 мая бой с Мартиросяном на обычном PPV. На этот поединок букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.