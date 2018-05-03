Многомиллионные убытки. Сколько заработает и потеряет Головкин боем 5 мая

По информации USA Today нежелание Головкина дожидаться рематча с «Канело» обойдется ему в 28 миллионов долларов. За бой с Мартиросяном он заработает 2−3 миллиона, а второй бой с Альваресом, по мнению издания, принес бы ему по меньшей мере 30 миллионов.

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Что касается общих финансовых потерь, то рематч понес серьезный удар — по данным ESPN, он лишился 250 миллионов долларов. В эту сумму включены обе промоутерские компании, телеканал HBO, организатор MGM Grand, спонсоры, а также отели и развлекательные заведения Лас-Вегаса. Первый бой собрал 1,3 миллиона PPV, а доход от продажи билетов составил 27 миллионов долларов.

Общая потеря на PPV-продажах оценивается почти в 104 миллиона долларов (не исключено, что эта сумма могла быть больше — по некоторым прогнозам, могло быть продано 1,5 миллиона PPV, а это значит, что в таком случае убытки составили бы почти 120 миллионов долларов).