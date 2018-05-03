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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

Семь целей «золотого мальчика» из Казахстана, или боксеры, которые «обошли» в карьере Данияра Елеусинова

27-летний казахстанский олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (1−0, 1 КО) успешно дебютировал среди профессионалов в США и готовится к возвращению на ринг в Лондоне. Корреспондент Vesti.kz составил подборку потенциальных соперников отечественного полусредневеса, знакомых ему по любительскому рингу.

Британский промоутер Елеусинова Эдди Хирн планирует продвигать казахстанца не только в США и Великобритании, но и в других странах. Возможно, проведет бой Данияр и в Казахстане. Это в будущем, а в нашем списке мы собрали оппозицию, которая не только знакома казахстанцу, но и успела выстроить свою профи-карьеру.

27-летний Елеусинов после победы на Азиатских играх в 2010 году выиграл еще несколько крупных состязаний. Два раза он был лучшим на чемпионате Азии, повторил «золотой» успех на Азиатских играх в 2014 году. Есть у него медаль высшего достоинства и «серебро» первенств мира. Финальную точку он поставил победой на Олимпиаде-2016. «Золотой мальчик» из Казахстана, как его именует Эдди Хирн, готовится к серьезным боям на профи-ринге.

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1. Джош Тэйлор (12−0, 11 КО) — проиграл в 1/32 ЧМ-2011.

27-летний шотландец по прозвищу «Тартановый Торнадо» среди профессионалов с июля 2015 года, и за три года выиграл 12 встреч. Выступает он на дивизион ниже Елеусинова — в первом полусреднем весе. Практически все свои поединки Тэйлор провел на Туманном Альбионе, а в следующем бою в Глазго встретится с экс-чемпионом мира по версии WBC украинцем Виктором Постолом (29−1, 12 КО).

2. Сулейман Сиссоко (6−0, 5 КО) — проиграл в 1/8 ЧМ-2013 и в ½ Олимпиады-2016.

26-летний француз сенегальского происхождения почти полтора года среди профессионалов, и выступает в первом среднем весе. Всю новую главу в карьере провел во Франции. Как и Елеусинов, Сиссико не может похвастаться серьезной оппозицией, так как находится только в начале пути. Самым серьезным был 32-летний мексиканец Даниэл Вега Кота, который до встречи с Сиссоко не знал поражений в 12-ти боях подряд.

3. Араик Марутян (4−0) — проиграл в полуфинале ЧМ-2013.

Германский боксер армянского происхождения около года среди профи и выступает в дивизионе Геннадия Головкина — в среднем весе. 25-летний боксер свои бои провел в Германии, Дании и Латвии, но ни одного не выиграл досрочно.

4. Мохаммед Рабии (5−0, 4 КО) — выиграл в финале ЧМ-2015.

24-летний марокканец лишил казахстанца шанса второй раз в карьере выиграть мировой турнир. Сейчас он выстраивает свою профессиональную карьеру во Франции, а первые два боя провел в Чехии и Германии. Выступает в первом среднем весе.

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5. Джамелл Херринг (16−2, 9 КО) — проиграл в 1/16 на Олимпиаде-2012.

32-летний американский ветеран перешел в профессионалы сразу после поражения Елеусинову, и до июля 2016 года шел без поражений. 12 мая Херринг снова вернется на ринг, чтобы выступить в Нью-Йорке в андеркарте боя Василия Ломаченко и Хорхе Линареса. Соперником Джамелла, который боксирует в легком весе, станет мексиканец Хуан Пабло Санчес (30−15, 14 КО).

6. Джошуа Келли (6−0, 4 КО) — проиграл в 1/8 на Олимпиаде-2016.

Британский полусредневес около года на профессиональном ринге, но уже сумел пробиться к титулу интернационального чемпиона по версии WBA — 16 июня в Ньюкасле 24-летний Келли встретится с австралийцем Крисом Джорджем (14−1, 8 КО).

7. Шахрам Гиясов (2−0, 1 КО) — проиграл в финале Олимпиады-2016.

Узбекский боксер немного опередил казахстанца и чуть раньше вышел на профессиональный ринг. Гиясов оба боя провел в нью-йоркском Бруклине, и оба уверенно выиграл. Он стал победителем континентального и мирового турниров после того, как с любительской карьерой «завязал» Елеусинов. Но и Данияр нанес важнейшее поражение узбекскому боксеру — выиграл у него «золото» Игр в Бразилии.

Напомним, 27-летний олимпийский чемпион Данияр Елеусинов стартовал на профессиональном ринге с победы техническим нокаутом. В третьем раунде он победил американца Ноа Кидда. Следующий поединок казахстанца намечен на 6 июня — он пройдет в Лондоне. Соперник Елеусинова еще не определен, но выявлены кандидаты на противостояния, которые можно назвать интересными.

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