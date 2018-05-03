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10:40 (мск), источник: Sports.kz

«По пути Мейвезера», или Почему Головкин выбрал не титулы, а деньги

Казахстанский чемпион Мира среди профессионалов по нескольким версиям Геннадий Головкин заявил, что он и его команда будут принимать выгодные для себя решения относительно развития его профессиональной карьеры, — даже в случае высокого риска потери чемпионских поясов.

Sports.kz попробовал узнать, насколько же в сложившейся ситуации Головкин поступает верно, у известного казахстанского промоутера Болата Манкенова.

— Понимаете, все карты попутал «Канело», и понятно, что профессиональный бокс — это извлечение дохода. Все зависит от того, когда может состояться реванш Головкина и Альвареса, организация которого во многом определяется коммерческой составляющей. Понятно, что профессиональные боксеры должны, скажем так, пойти по пути Мейвезера. Если в проекте будет хорошая коммерческая основа, то они, конечно, выберут тот бой, на котором можно заработать и извлечь хорошую прибыль. Поэтому все возможно. Если помните, когда Котто выходил с Мейвезером, он отказался от пояса, потому что у него попросили 300 тысяч. Конечно, наверняка у команды Головкина есть стратегический план, и, скорее всего, после 5 мая уже более-менее будут понятны дальнейшие планы Геннадия. Я не думаю, что «Канело» станет его торопить в организации боя, потому что они все ждут, когда Головкин состарится , — считает специалист.

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