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09:12 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин: Побью Мартиросяна, а после можно подумать и о «Канело»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) на финальной пресс-конференции прокомментировал предстоящий бой против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).

«Этот бой не будет легким. Ванес — хороший боец. Обещаю, мы устроим хорошее шоу и сделаем отличный подарок публике. Это бой мирового класса. Ванес — совершенно другой парень. Если я побью его, то после можно подумать и о “Канело”. Мексиканский стиль — настоящий бой. Это не подделка. Это большой подарок фанатам», — сказал Головкин, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Сам Мартиросян признался, что всегда мечтал о таком поединке: «Это судьбоносный для меня поединок. Это все, о чем я мечтал. Мы с Triple G устроим хороший бой. Не могу дождаться субботы. Спасибо Дону Кингу, что поверил в меня. С разговорами покончено, пора драться».

Ранее Дон Кинг, являющийся промоутером Мартиросяна, также назвал предстоящий бой судьбоносным. «Обещаю, Головкин, мы дадим тебе реванш, когда ты проиграешь, а Ванес войдет в историю», — добавил он.

Поединок Головкин — Мартиросян станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). По времени Астаны вечер бокса пройдет утром 6 мая.

Причем изначально в этот день, но в Лас-Вегасе, казахстанец должен был провести реванш с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), с которым в сентябре 2017 года завершил бой вничью. Однако за два месяца до поединка мексиканец провалил допинг-тестирование и был дисквалифицирован, а бой отменили. Срок дисквалификации «Канело» истекает 17 августа, а его возвращение на ринг запланировано на сентябрь.

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