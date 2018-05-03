Головкин: Побью Мартиросяна, а после можно подумать и о «Канело»

«Этот бой не будет легким. Ванес — хороший боец. Обещаю, мы устроим хорошее шоу и сделаем отличный подарок публике. Это бой мирового класса. Ванес — совершенно другой парень. Если я побью его, то после можно подумать и о “Канело”. Мексиканский стиль — настоящий бой. Это не подделка. Это большой подарок фанатам», — сказал Головкин, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Сам Мартиросян признался, что всегда мечтал о таком поединке: «Это судьбоносный для меня поединок. Это все, о чем я мечтал. Мы с Triple G устроим хороший бой. Не могу дождаться субботы. Спасибо Дону Кингу, что поверил в меня. С разговорами покончено, пора драться».

Ранее Дон Кинг, являющийся промоутером Мартиросяна, также назвал предстоящий бой судьбоносным. «Обещаю, Головкин, мы дадим тебе реванш, когда ты проиграешь, а Ванес войдет в историю», — добавил он.

Поединок Головкин — Мартиросян станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). По времени Астаны вечер бокса пройдет утром 6 мая.