Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Что будет, если «закончились права»
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Натали рассказала о пластике
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс4
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз1
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:05
Атлетико
Арсенал
Футбол. Еврокубки
2.05
Рома4
Ливерпуль2
Хоккей. НХЛ
4.05
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Натали рассказала о пластике
Анита Цой, Меган Маркл: провальные выходы звезд в шляпах
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Лидер протестов в Армении высказался об отношениях с РФ - СМИ
Прощай, Москва: миллионеры бегут за границу
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Мартиросян назвал главное свое отличие от прошлых соперников Головкина

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе армянский американец Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) убежден, что отличается от подавляющего большинства прошлых соперников чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО).

«Я чувствую, что большинство соперников Головкина проигрывали ему еще до выхода в ринг, потому что не думали ни о чем, кроме его мощи. Они думают об этом и боятся. А потом боксируют от защиты и приходят в восторг, если им удается донести до цели несколько ударов. Но главное то, что почти все они напуганы.

Я выйду в ринг без страха. Я собираюсь сделать свое дело и получить от этого удовольствие. И тогда вы увидите, чего мы оба стоим. Я никогда и ни с кем не отказывался драться. Если посмотрите на пятерых последних моих соперников, то это Деметриус Андраде, Ише Смит, Джермелл Чарло, Эрисланди Лара и Альберто Лоренсо. Я принимаю все вызовы, и в субботу люди увидят меня во всей красе, — цитирует Мартиросяна BoxingScene.com.

Поединок Головкин — Мартиросян станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). По времени Астаны вечер бокса пройдет утром 6 мая.

"Поплатился за нежелание ждать "Канело". Озвучены доходы и потери Головкина за бой с Мартиросяном
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме»
Аршавин оценил вероятность поездки на ЧМ-2018
Что не так с «Бостоном»? Василевский и «Тампа» повели в серии
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Конте не собирается покидать «Челси» по своей воле
«Ливерпуль» — фаворит финала. Обзор европейских СМИ
«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для лицензирования в ЛЕ
Спорт-Экспресс
Авто
Ford придумал очень странный автомобиль Американский производитель намерен получить патент на необычную конструкцию транспортного средства, которая объединит автомобиль и мотоцикл
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь