Мартиросян назвал главное свое отличие от прошлых соперников Головкина

«Я чувствую, что большинство соперников Головкина проигрывали ему еще до выхода в ринг, потому что не думали ни о чем, кроме его мощи. Они думают об этом и боятся. А потом боксируют от защиты и приходят в восторг, если им удается донести до цели несколько ударов. Но главное то, что почти все они напуганы.

Я выйду в ринг без страха. Я собираюсь сделать свое дело и получить от этого удовольствие. И тогда вы увидите, чего мы оба стоим. Я никогда и ни с кем не отказывался драться. Если посмотрите на пятерых последних моих соперников, то это Деметриус Андраде, Ише Смит, Джермелл Чарло, Эрисланди Лара и Альберто Лоренсо. Я принимаю все вызовы, и в субботу люди увидят меня во всей красе, — цитирует Мартиросяна BoxingScene.com.