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«Мы дадим тебе реванш, когда ты проиграешь!» Дон Кинг знатно потроллил Головкина
Промоутер американского боксера Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО) Дон Кинг отметился любопытной цитатой на
Промоутер американского боксера Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО) Дон Кинг отметился любопытной цитатой на
— Ванес сделает то, что до него никто не смог сделать.
И я обещаю тебе, Головкин, мы дадим тебе реванш, когда ты проиграешь! Ты — GGG, поэтому у тебя будет еще одна возможность, — заявил Кинг.
Букмекерская контора 1XBET не разделяет оптимизма Кинга: коэффициент на победу Мартиросяна — 20, ничья — 59, а очевидным фаворитом этого поединка считается Головкин — 1.03. Бой состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).