«Он опасен и для меня». Головкин выступил с заявлением перед боем 5 мая
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) прокомментировал на
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) прокомментировал на
— Спасибо всем, кто пришел сюда. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживает бокс: HBO, моих спонсоров, промоутеров, которые сделали большой день на «Синко де майо».
Это будет нелегкий бой, он опасен и для меня, и для него — все понимают ситуацию. Я уважаю Ванеса и его команду. Обещаю, что мы сделаем потрясающее шоу! Наслаждайтесь и приходите посмотреть! — сказал Геннадий.
Бой состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.