Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Еврокубки
2.05
Рома4
Ливерпуль2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
2.05
Кубань0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
2.05
Зенит-21
Химки0
Футбол. Первый дивизион
2.05
Ротор-Волгоград0
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
2.05
Балтика0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
2.05
Факел0
Томь1
Футбол. Первый дивизион
2.05
Тамбов3
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
2.05
Спартак-22
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
2.05
Оренбург1
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
2.05
Енисей2
Волгарь1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Мы должны сделать золотой шаг». Обращение Семина к болельщикам
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
00:00 (мск), источник: Sports.kz

«Он опасен и для меня». Головкин выступил с заявлением перед боем 5 мая

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) прокомментировал на пресс-конференции предстоящий бой с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

— Спасибо всем, кто пришел сюда. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживает бокс: HBO, моих спонсоров, промоутеров, которые сделали большой день на «Синко де майо».

Читайте также
«Я был кошмаром для многих парней». Мартиросян перед боем с Головкиным вспомнил о своем прозвище

Это будет нелегкий бой, он опасен и для меня, и для него — все понимают ситуацию. Я уважаю Ванеса и его команду. Обещаю, что мы сделаем потрясающее шоу! Наслаждайтесь и приходите посмотреть! — сказал Геннадий.

Бой состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.

Головкин сделал честное признание о первом бое с «Канело»
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме»
Аршавин оценил вероятность поездки на ЧМ-2018
«Мы должны сделать золотой шаг». Обращение Семина к болельщикам
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Мини-чемпионат мира каждые два года. Все о новой идее Инфантино
«Локо» — «Зенит» обслужит судья скандального матча в Петербурге
«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для лицензирования в ЛЕ
Новости
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь