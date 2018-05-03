«Он опасен и для меня». Головкин выступил с заявлением перед боем 5 мая

— Спасибо всем, кто пришел сюда. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживает бокс: HBO, моих спонсоров, промоутеров, которые сделали большой день на «Синко де майо».

Это будет нелегкий бой, он опасен и для меня, и для него — все понимают ситуацию. Я уважаю Ванеса и его команду. Обещаю, что мы сделаем потрясающее шоу! Наслаждайтесь и приходите посмотреть! — сказал Геннадий.