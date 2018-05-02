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2 мая, источник: Sports.kz

«Мне хотят оторвать башку!» Мартиросян веселится перед боем с Головкиным

Американский боксер Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) дал интервью Yahoo! Sports, в котором рассказал о мотивации перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Я не собираюсь туда выходить так, будто мне нечего терять: у меня есть всё, что терять. У меня есть титулы, которые можно потерять, вы понимаете, о чем я? Меня не волнует, о чем говорят фанаты или о чем пишут журналисты.

Им не выходить на ринг, большинство там даже никогда не были, они даже понятия не имеют, что в ринге есть еще один парень, который хочет снести тебе башку! Один удар может всё изменить: и для меня, и для него. В этом красота бокса. У людей могут быть мнения, но они не знают, что в сердце истинного бойца. Один удар может изменить карьеру, — сказал Мартиросян.

На предстоящий бой 5 мая букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.

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