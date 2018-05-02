«Мне хотят оторвать башку!» Мартиросян веселится перед боем с Головкиным

— Я не собираюсь туда выходить так, будто мне нечего терять: у меня есть всё, что терять. У меня есть титулы, которые можно потерять, вы понимаете, о чем я? Меня не волнует, о чем говорят фанаты или о чем пишут журналисты.

Им не выходить на ринг, большинство там даже никогда не были, они даже понятия не имеют, что в ринге есть еще один парень, который хочет снести тебе башку! Один удар может всё изменить: и для меня, и для него. В этом красота бокса. У людей могут быть мнения, но они не знают, что в сердце истинного бойца. Один удар может изменить карьеру, — сказал Мартиросян.