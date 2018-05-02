Тренер Головкина назвал самое замечательное в работе с казахстанским спортсменом

Мы должны быть очень профессиональными, когда готовим его к выходу на ринг. Когда мы позволяем эмоциям мешать — вот тогда мы делаем ошибки и для тренеров, и для бойцов. Мы должны относиться к этому, как к спорту, чтобы он был лучшим в этот вечер. Все эмоции — после, эмоции — когда мы не в тренировочном лагере. Да, мы очень тесно связаны, но моя работа заключается в том, чтобы я делал то, что в его интересах, а это значит, не был эмоциональным тренером, — сказал Санчес.