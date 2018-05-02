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2 мая, источник: Sports.kz

Тренер Головкина назвал самое замечательное в работе с казахстанским спортсменом

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес рассказал о теплых отношениях со своим подопечным, сообщает Sports.kz.

— Самое замечательное в работе со спортсменом, у которого есть любительская родословная из казахстанской системы — это то, что легко отделить зал, бой и личную жизнь.

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Мы должны быть очень профессиональными, когда готовим его к выходу на ринг. Когда мы позволяем эмоциям мешать — вот тогда мы делаем ошибки и для тренеров, и для бойцов. Мы должны относиться к этому, как к спорту, чтобы он был лучшим в этот вечер. Все эмоции — после, эмоции — когда мы не в тренировочном лагере. Да, мы очень тесно связаны, но моя работа заключается в том, чтобы я делал то, что в его интересах, а это значит, не был эмоциональным тренером, — сказал Санчес.

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