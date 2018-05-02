«Я был кошмаром для многих парней». Мартиросян перед боем с Головкиным вспомнил о своем прозвище

— Мое прозвище — «Кошмар» — я выбирал не сам. Мне его дали армянские фанаты. Когда я в любителях дрался с Тимоти Брэдли, я отправил его в нокдаун в первом раунде, поэтому мне дали такое прозвище. Я был последним, кому Брэдли проиграл в любителях. Я трижды бил Остина Траута. Я бил Андре Берто. Это прозвище мне дали за то, как я тогда дрался. Я был кошмаром для многих парней, — говорит Мартиросян в интервью Yahoo! Sports.