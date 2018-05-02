«Я был кошмаром для многих парней». Мартиросян перед боем с Головкиным вспомнил о своем прозвище
Американский боксер Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) рассказал, откуда у него взялось прозвище «Nightmare» (Кошмар), сообщает Sports.kz.
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Американский боксер Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) рассказал, откуда у него взялось прозвище «Nightmare» (Кошмар), сообщает Sports.kz.
— Мое прозвище — «Кошмар» — я выбирал не сам. Мне его дали армянские фанаты. Когда я в любителях дрался с Тимоти Брэдли, я отправил его в нокдаун в первом раунде, поэтому мне дали такое прозвище. Я был последним, кому Брэдли проиграл в любителях. Я трижды бил Остина Траута. Я бил Андре Берто. Это прозвище мне дали за то, как я тогда дрался. Я был кошмаром для многих парней, — говорит Мартиросян в интервью Yahoo! Sports.
5 мая Ванес Мартиросян проведет бой на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО). На этот бой букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.