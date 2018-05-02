Промоутер Головкина прокомментировал перенос боя 5 мая с HBO PPV

— У HBO есть укомплектованный график «премиальных» программ, и все планировали бой на HBO PPV. Но нам пришлось уйти на HBO — у них в слотах не было бокса на 5 мая. Мы благодарным Питеру Нельсону за поддержку GGG и его желание организовать бой в этот день. Проще всего было бы отложить бой на месяц и провести его в июне, но это полностью бы сбило график подготовки Геннадия. Ему и так 36 лет, поэтому он хочет драться как можно чаще.
Он устраивал аншлаги на восьми аренах, так что это большая возможность для подписчиков HBO увидеть его. Большинство бойцов, которые переходят на HBO PPV, уже не возвращаются на HBO. Головкин с «Канело» продал более миллиона PPV, так что это большой подарок для поклонников бокса. Также первый женский бой на HBO проведет Сесилия Брекхус, — сказал Леффлер.
Бой Головкин — Мартиросян состоится 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.