Промоутер Головкина прокомментировал перенос боя 5 мая с HBO PPV

— У HBO есть укомплектованный график «премиальных» программ, и все планировали бой на HBO PPV. Но нам пришлось уйти на HBO — у них в слотах не было бокса на 5 мая. Мы благодарным Питеру Нельсону за поддержку GGG и его желание организовать бой в этот день. Проще всего было бы отложить бой на месяц и провести его в июне, но это полностью бы сбило график подготовки Геннадия. Ему и так 36 лет, поэтому он хочет драться как можно чаще.