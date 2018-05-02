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21:55 (мск), источник: Sports.kz

«Меня тренировали водоносы». Мартиросян поделился шокирующей историей перед боем с Головкиным

Американский боксер Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) признает, что подписание контракта с тренером Фредди Роучем было большой ошибкой, сообщает Sports.kz.

— Я сделал ужасную, глупую ошибку. Я ушел от Эдмунда [Тарвердяна], когда получил бой с Ларой или Андраде — не помню какой именно.

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Я подписал контракт с Фредди [Роучем]. Он собирался быть в зале, работать со мной каждый день, чтобы я стал лучше. В первый же день, когда я пришел в его зал, выяснилось, что накануне он улетел в Манилу тренировать Мэнни Пакьяо. Он даже не предупредил меня. Меня тренировали его помощники — в основном, водоносы, — вспоминает Мартиросян.

5 мая Ванес Мартиросян проведет бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). На этот поединок букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.

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