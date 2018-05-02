«Меня тренировали водоносы». Мартиросян поделился шокирующей историей перед боем с Головкиным

Я подписал контракт с Фредди [Роучем]. Он собирался быть в зале, работать со мной каждый день, чтобы я стал лучше. В первый же день, когда я пришел в его зал, выяснилось, что накануне он улетел в Манилу тренировать Мэнни Пакьяо. Он даже не предупредил меня. Меня тренировали его помощники — в основном, водоносы, — вспоминает Мартиросян.