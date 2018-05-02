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21:30 (мск), источник: Sports.kz

Седьмой бой в профи казахстанского нокаутера сорвал Вендетти

Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (6−0, 5 КО) должен был провести в конце апреля свой очередной поединок в профессионалах против опытного бойца Грега Вендетти (18−2−1, 11КО). Однако этот поединок так и не состоялся.

Как рассказал Sports.kz менеджер спортсмена Фархад Шарипов, седьмой бой казахстанца не удалось организовать по причине того, что с оппонентом Моминова не получилось достигнуть окончательной договоренности.

Напомним, что в предыдущем поединке на профи ринге, прошедшем в аргентинском Кильмесе, Бобиржан Моминов одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде над местным бойцом Хосе Игнасио Бальседо.

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