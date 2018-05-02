Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Седьмой бой в профи казахстанского нокаутера сорвал Вендетти
Казахстанский
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Казахстанский
Как рассказал Sports.kz менеджер спортсмена Фархад Шарипов, седьмой бой казахстанца не удалось организовать по причине того, что с оппонентом Моминова не получилось достигнуть окончательной договоренности.
Напомним, что в предыдущем поединке на профи ринге, прошедшем в аргентинском Кильмесе, Бобиржан Моминов одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде над местным бойцом Хосе Игнасио Бальседо.