Седьмой бой в профи казахстанского нокаутера сорвал Вендетти

Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (6−0, 5 КО) должен был провести в конце апреля свой очередной поединок в профессионалах против опытного бойца Грега Вендетти (18−2−1, 11КО). Однако этот поединок так и не состоялся.