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21:26 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Елеусинова официально анонсировал второй бой в профи

Промоутер Данияра Елеусинова (1−0, 1 КО) Эдди Хирн объявил в твиттере о втором бое на профи-ринге казахстанского боксера, сообщает Sports.kz.

«Новое шоу! Люк Уоткинс — Лоуренс Околи — бой за титул Содружества, дебют Данияра Елеусинова в Великобритании, Белотти — Дойл, Тед Чизмен — Феликс Кэш и многие другие!» — написал Хирн.

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Этот вечер бокса состоится 6 июня в культурно-развлекательном центре York Hall в Лондоне. Соперник Елеусинова пока не известен. Бой будет рассчитан на шесть раундов.

Напомним, Данияр дебютировал в профи на прошлой неделе, в рамках вечера бокса Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) — Мацей Сулецки (26−1, 10 КО) в Нью-Йорке. Он в третьем раунде (из шести) отправил в нокаут американца Ноа Кидда (3−1−1, 2 КО).

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