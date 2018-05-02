Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Промоутер Елеусинова официально анонсировал второй бой в профи
Промоутер Данияра Елеусинова (1−0, 1 КО) Эдди Хирн объявил в твиттере о втором бое на
Промоутер Данияра Елеусинова (1−0, 1 КО) Эдди Хирн объявил в твиттере о втором бое на
«Новое шоу! Люк Уоткинс — Лоуренс Околи — бой за титул Содружества, дебют Данияра Елеусинова в Великобритании, Белотти — Дойл, Тед Чизмен — Феликс Кэш и многие другие!» — написал Хирн.
Этот вечер бокса состоится 6 июня в
Напомним, Данияр дебютировал в профи на прошлой неделе, в рамках вечера бокса Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) — Мацей Сулецки (26−1, 10 КО) в