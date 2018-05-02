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21:06 (мск), источник: Sports.kz

Мартиросян назвал свое преимущество над Головкиным

Американский боксер Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) рассказал, как делал вес к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Когда мне позвонили, я весил 175 или 175 фунтов. Но за неделю до боя я весил уже 167. Я всегда дрался лучше в более высоких весовых категориях. Всякий раз, когда в моей карьере был промежуточный вес, я дрался лучше. Думаю, всё будет хорошо, потому что мне не придется убивать себя, делая 154 фунта. Я помню, когда дрался с Ларой, то за день до взвешивания весил 162 фунта — мне нужно было сделать 154 фунта за 24 часа. Временами мне было проблематично сделать 154 фунта, но я всегда делал вес — также трудно приходится и другим бойцам. Для короткого лагеря это прекрасно. Вес хороший, всё хорошо, и я не могу дождаться рок-н-ролла! Я силен в 160 фунтах. Я буду больше и думаю, что для меня это отличный вес. Думаю, я задержусь здесь на некоторое время, — сказал Мартиросян.

Бой Головкин — Мартиросян состоится 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США). На этот бой букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.

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