Мартиросян назвал свое преимущество над Головкиным
Американский боксер Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) рассказал, как делал вес к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Американский боксер Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) рассказал, как делал вес к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Когда мне позвонили, я весил 175 или 175 фунтов. Но за неделю до боя я весил уже 167. Я всегда дрался лучше в более высоких весовых категориях. Всякий раз, когда в моей карьере был промежуточный вес, я дрался лучше. Думаю, всё будет хорошо, потому что мне не придется убивать себя, делая 154 фунта. Я помню, когда дрался с Ларой, то за день до взвешивания весил 162 фунта — мне нужно было сделать 154 фунта за 24 часа. Временами мне было проблематично сделать 154 фунта, но я всегда делал вес — также трудно приходится и другим бойцам. Для короткого лагеря это прекрасно. Вес хороший, всё хорошо, и я не могу дождаться
Бой Головкин — Мартиросян состоится 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США). На этот бой букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.