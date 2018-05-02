«Я выйду в ринг и просто повеселюсь». Мартиросян не боится боя с Головкиным

Они были напуганы сразу после того, как перелезали через канаты. Они засиживались в обороне и ничего не могли поделать с атаками GGG. Они раскрепощались лишь тогда, когда попадали пару раз. Я не буду бояться Головкина. Я выйду в ринг и сделаю свое дело, просто повеселюсь. Этот бой покажет мой уровень и умения Головкина. Я никогда не боялся соперников и никогда не отказывался от боев. Я дрался с Чарло, Андраде, Смитом, Ларой, Лоренцо. И я не уклонялся от этих боев. Я принимаю каждый, а бой с Головкиным — просто один из. Люди увидят, на что я способен, — сказал Мартиросян. Бой Ванеса Мартиросяна против Геннадия Головкина пройдет 5 мая в Карсоне.