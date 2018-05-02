Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«У болельщиков память короткая», или Почему соперник Головкина «Канело» останется на коне
Журналист MaxBoxing.com Энтони Кокс оценил для Sports.kz вероятность того, что провал двух
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Журналист MaxBoxing.com Энтони Кокс оценил для Sports.kz вероятность того, что провал двух
— Нет, не верю, что будет так. Гораздо менее известные, чем «Канело», боксеры признавались виновными в употреблении допинга, отбывали наказание — и продолжали свою карьеру, как будто ничего не случилось. Болельщики имеют короткую, выборочную память, — полагает эксперт.
Напомним, что во взятых в феврале двух