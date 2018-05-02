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19:40 (мск), источник: Sports.kz

«У болельщиков память короткая», или Почему соперник Головкина «Канело» останется на коне

Журналист MaxBoxing.com Энтони Кокс оценил для Sports.kz вероятность того, что провал двух допинг-проб может заметно сказаться на дальнейшей профессиональной карьере Сауля Альвареса в негативном плане.

— Нет, не верю, что будет так. Гораздо менее известные, чем «Канело», боксеры признавались виновными в употреблении допинга, отбывали наказание — и продолжали свою карьеру, как будто ничего не случилось. Болельщики имеют короткую, выборочную память, — полагает эксперт.

Напомним, что во взятых в феврале двух допинг-пробах «Канело» были обнаружены следы применения кленбутерола, являющегося запрещенным веществом.

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