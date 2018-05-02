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19:38 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин — человек, пострадавший от этого больше всего». Промоутер GGG о шоковом состоянии боксера

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер вспомнил, как пытался спасти бой своего клиента на «Синко де майо» после срыва рематча с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Это очень уникальная ситуация — не только с промоутерской, но и с тренерской стороны. К счастью, Абель Санчес провел профессионально тренировочный лагерь. Геннадий по-настоящему дисциплинирован.

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Я действительно работал ночами, беспокоился и обдумывал решение, как мы можем спасти эта дату. Геннадий продолжал тренироваться и спарринговать, но он был опустошен новостью о положительном допинг-тесте «Канело». Он был крайне разочарован и огорчен, когда ему сказали, что бой будет не в Лас-Вегасе. Геннадий — человек, пострадавший от этого больше всего, потому что он готовился к самому большому событию в боксе. Допинг-тест был большим шоком. Но он сказал, что все равно хочет драться. Ванес тоже был расстроен, что не дрался два года, и это огромная возможность и для него, в его родном городе. Таким было решение спасти «Синко де майо» для фанатов, — сказал Леффлер.

Бой Головкин — Мартиросян состоится 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США). На этот бой букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.

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