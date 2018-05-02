Рекорд Мэйуэзера повторил 47-килограммовый боксер

Спортсмен, который является чемпионом мира в минимальном весе (до 47,6 килограмма) по версии WBC, победил претендента на титул Лероя Эстраду нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, из 50 побед Менайотин 18 одержал досрочно.

В августе 2017-го Мэйуэзер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Эта победа стала для американца 50-й в 50 поединках. Сразу после поединка боксер объявил о завершении спортивной карьеры.