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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Рекорд Мэйуэзера повторил 47-килограммовый боксер

Тайский боксер Ванхенг Менайотин одержал 50-ю победу в 50 поединках и повторил рекорд американца Флойда Мэйуэзера. Об этом сообщает BoxingScene.

Спортсмен, который является чемпионом мира в минимальном весе (до 47,6 килограмма) по версии WBC, победил претендента на титул Лероя Эстраду нокаутом в пятом раунде.

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Таким образом, из 50 побед Менайотин 18 одержал досрочно.

В августе 2017-го Мэйуэзер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Эта победа стала для американца 50-й в 50 поединках. Сразу после поединка боксер объявил о завершении спортивной карьеры.

В марте 2018-го Мэйуэзер сообщил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств. В данный момент он готовится к бою по правилам ММА и уже согласился выйти в октагон с Макгрегором. Дата их поединка пока не анонсирована.

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