Федерация бокса России: Риск переноса из РФ чемпионата мира-2019 исключен

Соглашение о проведение чемпионата мира 2019 года в Сочи было подписано Федерацией бокса России на заседании исполкома AIBA в январе. Во вторник стало известно, что AIBA признана соответствующей всем требованиям WADA.

«WADA также предъявляло претензии AIBA в отношении предоставления права проведения чемпионата мира по боксу среди мужчин 2019 года городу Сочи, так как РУСАДА до сих пор не восстановлена в правах со стороны WADA. Однако теперь, в связи с тем, что благодаря усилиям нового руководства AIBA признана полностью соответствующей требованиям Всемирного антидопингового кодекса, риск переноса чемпионата мира из России в другую страну исключен», — сообщили в пресс-службе.