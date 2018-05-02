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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Астана Арланс» в полуфинале WSB

Трехкратный чемпион Всемирной серии бокса (WSB), казахстанский клуб «Астана Арланс» в полуфинале восьмого розыгрыша турнира встретится с британской командой «Бритиш Лайонхартс», передает корреспондент Vesti.kz.

Первое противостояние клубов намечено на 18—19 мая, ответное — 25—26 мая. Отметим, что подопечные Нурлана Акурпекова выиграли на предварительном этапе в группе «С» с 15 очками. Команда Туманного Альбиона набрала 16 очков и тоже победила — в квартете «В».

Добавим, что с британскими боксерами казахстанцы уже встречались на стадии полуфиналов, и счет этих встреч равный — 1:1. В 2016 году соперники выиграли и заняли второе место в состязании, а в прошлом сезоне успех был на стороне отечественных боксеров.

В другой паре сойдутся команды «Куба Домадорес» и «Франс Файтинг Рустерс». Кубинская команда стала лучшей в группе «А» с 15 баллами, а французы, как и британцы, набрали 16 очков, но уступили конкурентам по дополнительным показателям (заняли второе место в группе «В»).

В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк. В полуфинале дополнительный поединок пройдет в категории до 69 килограммов, а в финале — до 64 килограммов.

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