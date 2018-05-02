«Альварес или Сондерс». Промоутер Головкина озвучил планы после боя 5 мая

По словам Леффлера, Головкин нацелен объединить все титулы в дивизионе и отомстить за ничью в сентябрьском бою мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО), который был дисквалифицирован на шесть месяцев из-за двух положительных допинг-проб, что привело к отмене их майского реванша.

«Все зависит от того, что случится 5 мая. Я всегда стараюсь смотреть наперед, но в сейчас все запутано из-за отстранения «Канело» — тот сказал, что готов драться 15 мая, у Головкина есть обязательства перед обязательными претендентами, плюс у него мечта объединить титулы.

Мы пару раз пытались сделать бой с Билли Джо Сондерсом (чемпион WBO), хотели подраться с ним в Англии, но после неудачи переключились на Юбенка, и так мы пришли к поединку с Келлом Бруком.

Головкин — чемпион с несколькими поясами и у него много обязательных претендентов. Он один из самых активных чемпионов в боксе. В случае с Дэнни Джейкобсом мы немного увязли из-за того, что ему потребовалось три-четыре месяца, чтобы обсудить этот бой, и это отбросило его с декабря на март. После этого были затянувшиеся переговоры с «Канело», а затем реванш с ним (который все еще возможен, но отложен). Если бы все зависело от Геннадия, то он бы проводил по три-четыре боя в год. Ему нравится драться и тренироваться, — цитирует Леффлера Boxing News.

Ранее сам Головкин заявил, что приоритетом на сентябрь является реванш с «Канело», дисквалификация которого истекает в августе. Аналогичные планы у команды мексиканца.