Подсчитаны убытки от отмены реванша между Головкиным и «Канело»
Организаторы
Организаторы
Боксеры 5 мая должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену
По данным ESPN Deportes, помимо Головкина и «Канело» наиболее пострадавшими в данной ситуации оказались Golden Boy Promotions, телеканал HBO, комплекс MGM Grand и спонсоры, участвовавшие в продвижении поединка. Кроме того, убытки понесли отели, кинотеатры, рестораны и прочие увеселительные заведения
Так, доход от продаж билетов в первом бою составил более 27 миллионов долларов (третий показатель в истории бокса в Неваде) за 17 318 квитков при общей вместимости
Финансовый ущерб в размере свыше 100 миллионов долларов связан с продажей PPV (платные трансляции). Официальный показатель продаж в первом бою — 1,3 миллиона PPV, хотя источник, близкий к ситуации, называет цифру 1,5 миллионоа. При цене 79,75 общая сумма дохода составила 103 миллиона 935 тысяч долларов при первом показателе, а за 1,5 миллиона прибыль составляет 119 миллионов 925 тысяч долларов в системе HBO PPV.
Также отмена боя ударила по казне штата Невада, поскольку государство не получит шесть процентов налога от продажи билетов, полученных в сентябре на сумму, превышающую один миллион 600 тысяч долларов, а Атлетическая комиссия лишится вознаграждения в размере двух процентов от продаж, что составляет примерно 540 тысяч долларов.
Тем не менее, Головкин проведет бой 5 мая, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 KO). Казахстанец будет защищать только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.