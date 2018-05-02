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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Подсчитаны убытки от отмены реванша между Головкиным и «Канело»

Организаторы матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) не досчитались порядка 250 миллионов долларов после отмены боя. Такие цифры приводит ESPN Deportes.

Боксеры 5 мая должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако за два месяца до поединка мексиканец провалил допинг-тест — сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу загрязненного мяса. Позже «Канело» отказался от боя и получил шестимесячную дисквалификацию, а бой с Головкиным был отменен.

По данным ESPN Deportes, помимо Головкина и «Канело» наиболее пострадавшими в данной ситуации оказались Golden Boy Promotions, телеканал HBO, комплекс MGM Grand и спонсоры, участвовавшие в продвижении поединка. Кроме того, убытки понесли отели, кинотеатры, рестораны и прочие увеселительные заведения Лас-Вегаса.

Так, доход от продаж билетов в первом бою составил более 27 миллионов долларов (третий показатель в истории бокса в Неваде) за 17 318 квитков при общей вместимости T-Mobile Arena в 22 358 человек. Отмечается, что на момент отмены реванша в кассах оставалось всего чуть более тысячи билетов.

Финансовый ущерб в размере свыше 100 миллионов долларов связан с продажей PPV (платные трансляции). Официальный показатель продаж в первом бою — 1,3 миллиона PPV, хотя источник, близкий к ситуации, называет цифру 1,5 миллионоа. При цене 79,75 общая сумма дохода составила 103 миллиона 935 тысяч долларов при первом показателе, а за 1,5 миллиона прибыль составляет 119 миллионов 925 тысяч долларов в системе HBO PPV.

Также отмена боя ударила по казне штата Невада, поскольку государство не получит шесть процентов налога от продажи билетов, полученных в сентябре на сумму, превышающую один миллион 600 тысяч долларов, а Атлетическая комиссия лишится вознаграждения в размере двух процентов от продаж, что составляет примерно 540 тысяч долларов.

Тем не менее, Головкин проведет бой 5 мая, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 KO). Казахстанец будет защищать только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.

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