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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Назван источник проблем Головкина с титулом IBF

Промоутер украинского боксера-средневеса Сергея Деревянченко (12−0, 10) Лу Дибелла прокомментировал решение Международной боксерской федерации (IBF) по поводу титула организации, принадлежащего казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО).

Ранее IBF предоставила Головкину, владеющему также поясами WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе, отсрочку на проведение обязательной защиты титула против Деревянченко, но при нескольких условиях. В частности, казахстанский боксер обязан провести бой с претендентом до 3 августа 2018 года. При невыполнении условий Головкин будет лишен титула.

Команда Деревянченко осталась удовлетворена решением IBF и не стала настаивать на незамедлительном лишении Головкина титула.

«Мы понимаем, что не Головкин виноват в данной ситуации. Виноват “Канело”, — сказал Дибелла. — Но мы обязательные претенденты, и мы имеем право на бой за титул. Деревянченко не хочет драться за вакантный титул. Его мечта — драться за титулы с Головкиным».

Свой следующий бой Головкин проведет 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 KO). Казахстанец будет защищать только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.

При этом изначально в этот день, но уже в Лас-Вегасе, Головкин должен был провести реванш с Саулем «Канело» Альваресом, с которым в сентябре 2017 года завершил бой вничью. Однако за два месяца до поединка мексиканец провалил допинг-тестирование и был дисквалифицирован, а бой отменен.

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