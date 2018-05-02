Назван источник проблем Головкина с титулом IBF

Ранее IBF предоставила Головкину, владеющему также поясами WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе, отсрочку на проведение обязательной защиты титула против Деревянченко, но при нескольких условиях. В частности, казахстанский боксер обязан провести бой с претендентом до 3 августа 2018 года. При невыполнении условий Головкин будет лишен титула.

Команда Деревянченко осталась удовлетворена решением IBF и не стала настаивать на незамедлительном лишении Головкина титула.

«Мы понимаем, что не Головкин виноват в данной ситуации. Виноват “Канело”, — сказал Дибелла. — Но мы обязательные претенденты, и мы имеем право на бой за титул. Деревянченко не хочет драться за вакантный титул. Его мечта — драться за титулы с Головкиным».

Свой следующий бой Головкин проведет 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 KO). Казахстанец будет защищать только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.