Промоутеры Головкина и «Канело» договорились встретиться и обсудить реванш после боя 5 мая

По словам президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, стороны планируют начать переговоры о реванше уже в самое ближайшее время.

«Мы общались с Томом Леффлером (промоутером Головкина) и планируем встретиться с ним сразу после поединка, который пройдет 5 мая, — сказал Гомес в интервью BoxingScene.com. — Мы намереваемся организовать этот бой. “Канело” хочет этого боя, но если Головкин по какой-то причине не пожелает встречаться с ним, у нас есть запасной план. Уже сейчас мы рассматриваем пару запасных вариантов соперников. Но “Канело” хочет боя с Головкиным, и именно этот бой я попытаюсь ему организовать».

Напомним, 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Головкина проведет бой против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).