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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутеры Головкина и «Канело» договорились встретиться и обсудить реванш после боя 5 мая

Команды чемпиона мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) не отказываются от идеи о втором поединке.

По словам президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, стороны планируют начать переговоры о реванше уже в самое ближайшее время.

«Мы общались с Томом Леффлером (промоутером Головкина) и планируем встретиться с ним сразу после поединка, который пройдет 5 мая, — сказал Гомес в интервью BoxingScene.com. — Мы намереваемся организовать этот бой. “Канело” хочет этого боя, но если Головкин по какой-то причине не пожелает встречаться с ним, у нас есть запасной план. Уже сейчас мы рассматриваем пару запасных вариантов соперников. Но “Канело” хочет боя с Головкиным, и именно этот бой я попытаюсь ему организовать».

Напомним, 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Головкина проведет бой против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).

Причем изначально в этот день, но уже в Лас-Вегасе, казахстанец должен был провести реванш с Альваресом, с которым в сентябре 2017 года так же завершил бой вничью. Однако за два месяца до поединка мексиканец провалил допинг-тестирование и был дисквалифицирован, а бой отменен. Срок дисквалификации «Канело» истекает 17 августа, а его возвращение на ринг запланировано на сентябрь.

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