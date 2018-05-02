Определены дата и место второго боя Данияра Елеусинова на профи-ринге
Стали известны дата и место проведения второго боя казахстанского боксера Данияра Елеусинова (1−0, 1 КО) на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Стали известны дата и место проведения второго боя казахстанского боксера Данияра Елеусинова (1−0, 1 КО) на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
27-летний Елеусинова выступит в рамках вечера бокса 6 июня в центе York Hall в Лондоне в андеркарте титульного боя Лоуренс Околи (8−0, 6 КО) — Люк Уоткинс (13−0, 9 КО). Соперник казахстанца пока неизвестен.
Дебют Елеусинова на
Соперником казахстанского боксера по шестираундовому бою был американец Ноа Кидд (3−1−1, 2 КО). В третьем раунде Елеусинов дважды отправил оппонента в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.
Этот результат позволил Елеусинову расположиться на 894-м месте в рейтинге BoxRec в полусредней весовой категории. Лучшим из казахстанских боксеров в этом весе является Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) — 59-е место. Возглавляет же рейтинг полусредневесов чемпион WBO австралиец Джефф Хорн (18−0−1, 12 КО).
Напомним, Елеусинов в начале марте подписал контракт с известным британским промоутером Эдди Хирном, который представляет также интересы Джейкобса. По контракту в первый год казахстанец проведет около семи поединков.