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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Определены дата и место второго боя Данияра Елеусинова на профи-ринге

Стали известны дата и место проведения второго боя казахстанского боксера Данияра Елеусинова (1−0, 1 КО) на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

27-летний Елеусинова выступит в рамках вечера бокса 6 июня в центе York Hall в Лондоне в андеркарте титульного боя Лоуренс Околи (8−0, 6 КО) — Люк Уоткинс (13−0, 9 КО). Соперник казахстанца пока неизвестен.

Дебют Елеусинова на профи-ринге состоялся 28 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке, в главном событии которого американский средневес Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) встречался с поляком Мацеем Сулецки (26−0, 10 КО).

Соперником казахстанского боксера по шестираундовому бою был американец Ноа Кидд (3−1−1, 2 КО). В третьем раунде Елеусинов дважды отправил оппонента в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Этот результат позволил Елеусинову расположиться на 894-м месте в рейтинге BoxRec в полусредней весовой категории. Лучшим из казахстанских боксеров в этом весе является Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) — 59-е место. Возглавляет же рейтинг полусредневесов чемпион WBO австралиец Джефф Хорн (18−0−1, 12 КО).

Напомним, Елеусинов в начале марте подписал контракт с известным британским промоутером Эдди Хирном, который представляет также интересы Джейкобса. По контракту в первый год казахстанец проведет около семи поединков.

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