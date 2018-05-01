Казахстанский боксер добавлен в андеркарт боя Головкин — Мартиросян

Вечер бокса, где главным событием станет поединок Головкина и Мартиросяна, состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.

Согласно информации Boxrec.com, соперником Мадиева по этому поединку станет мексиканский боксер Хесус Перес, который провел на профессиональном ринге 21 бой, завершив их все победой. Причем 16 встреч он выиграл досрочно.