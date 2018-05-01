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20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер добавлен в андеркарт боя Головкин — Мартиросян

Казахстанский боксер Руслан Мадиев добавлен в андеркарт боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса, где главным событием станет поединок Головкина и Мартиросяна, состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой.

Согласно информации Boxrec.com, соперником Мадиева по этому поединку станет мексиканский боксер Хесус Перес, который провел на профессиональном ринге 21 бой, завершив их все победой. Причем 16 встреч он выиграл досрочно.

Для 25-летнего Мадиева этот поединок будет 12-м в профи карьере. Предыдущие 11 он завершил победами и пять из них досрочно. Напомним, что Мадиев выступает в первом полусреднем весе.

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