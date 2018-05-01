Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Карл Лагерфельд создал линию косметики и украсил ее своим бюстом
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Бавария
Хоккей. НХЛ
2.05
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.05
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ3
Вегас Голден Найтс4
Футбол. Первый дивизион
2.05
Луч-Энергия
Авангард К
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ: Немецкие летчики массово увольняются из-за России
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Надежда Бабкина опубликовала фото в купальнике и без макияжа
Ольга Бузова примерила свадебное платье
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» намерен судиться с Головкиным из-за обвинений в употреблении допинга

По информации в мексиканских СМИ, Сауль «Канело» Альварес намерен судиться с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям казахстанцем Геннадием Головкиным и Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), сообщает Аllboxing.ru.

Источник: reviewjournal.com

«Согласно информации комментатора ESPN Сальвадора Родригеса, “Канело” готовит иск, как к атлетической комиссии Невады, так и к Геннадию Головкину. Потому что именно Геннадий открыто начал обвинять “Канело” в употреблении допинга, не имея при этом основательной базы. Ведь по факту, согласно результатам теста волос Альварес не употреблял кленбутерол и на этом фоне обвинения Головкина выглядят голословными», — говорится в программе FightSpace.

Стоит отметить, что Головкин в одном из своих интервью заявил: «Он на допинге, а все притворяются, что ничего не случилось. “Канело” и Оскар — обманщики!».

Напомним, Альварес попался на допинге за два месяца до реванша, который должен был пройти 5 мая. Сразу в двух пробах мексиканца выявили запрещенный препарат кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил дисквалификацию до августа.

Вместо «Канело» соперником Головкина станет американец Ванес Мартиросян — поединок пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне, пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Позже промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя объявил, что его подопечный вернется на ринг в сентябре и Головкин является их приоритетом. Также он заверил, что мексиканец готов проходить проверки на допинг каждый день вплоть до самого поединка.

Казахстанский боксер добавлен в андеркарт боя Головкин - Мартиросян
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018
The Telegraph обвинила Кафельникова в участии в договорном матче
Люди ждали часами и ушли ни с чем: как открылись кассы ЧМ-2018
La Repubblica: «Ювентус» хочет переманить тренера «Спартака»
«Ростов-Дон» выиграл чемпионат России второй раз подряд
Роналдо назвал лучшего испанского футболиста в истории
Как прошла презентация новой песни Шнурова о «Зените» (видео)
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь