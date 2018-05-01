«Канело» намерен судиться с Головкиным из-за обвинений в употреблении допинга

Источник: reviewjournal.com

«Согласно информации комментатора ESPN Сальвадора Родригеса, “Канело” готовит иск, как к атлетической комиссии Невады, так и к Геннадию Головкину. Потому что именно Геннадий открыто начал обвинять “Канело” в употреблении допинга, не имея при этом основательной базы. Ведь по факту, согласно результатам теста волос Альварес не употреблял кленбутерол и на этом фоне обвинения Головкина выглядят голословными», — говорится в программе FightSpace.

Стоит отметить, что Головкин в одном из своих интервью заявил: «Он на допинге, а все притворяются, что ничего не случилось. “Канело” и Оскар — обманщики!».

Напомним, Альварес попался на допинге за два месяца до реванша, который должен был пройти 5 мая. Сразу в двух пробах мексиканца выявили запрещенный препарат кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил дисквалификацию до августа.

Вместо «Канело» соперником Головкина станет американец Ванес Мартиросян — поединок пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне, пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).